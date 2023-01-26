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В Кировском районе открыты продажи квартир во второй очереди квартала «Цветной бульвар». Стоимость жилья — от 3 млн рублей

  • 26/01/2023, 12:53
новостройки в Новосибирске
В июле 2022 года строительная компания «Акация» — дочерний бренд ГК «Расцветай» — представила рынку семейный квартал в Кировском районе «Цветной бульвар».

Строительство квартала идет быстрыми темпами. Сейчас возведен каркас и полным ходом идут внутренние отделочные работы первой очереди.

Стоимость жилья во второй очереди квартала «Цветной бульвар» — от 3 млн рублей. В ассортиментной линейке представлены как компактные однокомнатные, так и просторные трехкомнатные квартиры.

Жилье в квартале «Цветной бульвар» сдается с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

Квартал «Цветной бульвар» строится высокими темпами.

«Цветной бульвар» расположен в Кировском районе, в 10 минутах езды от семейно-торгового центра «МЕГА».

В квартале «Цветной бульвар» будет комфортно семьям с детьми. Детский сад и школа рядом с домом — желание любых родителей. Новоселам будет из чего выбрать. Пять детских садов, семь школ, сибирская гимназия №7, а также две школы искусств — все эти образовательные учреждения расположены рядом с новым кварталом. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

новостройки в Новосибирске

Рядом — гипермаркет «Лента», Metro Cash&Carry, Rich Family, а также торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому не придется тратить много времени на семейный шоппинг.

У «Цветного бульвара» удобный выезд на главные магистрали левобережья — улицы Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. В пешей доступности — остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходят 12 маршрутов общественного транспорта.

Неоспоримое достоинство квартала «Цветной бульвар» — наличие зеленых зон неподалеку. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. Рядом с кварталом — несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

До февраля квартиры в квартале «Цветной бульвар» можно приобрести по программе ипотеки с субсидированной ставкой 3%.* Ежемесячный платеж будет максимально комфортным — 15 500 рублей за однокомнатную квартиру.

Офис продаж квартир квартала «Цветной бульвар»:

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2 этаж, офис №205
тел.: +7 (383) 258-77-44
акация54.рф
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 * Ставка от 3% годовых доступна в рамках программ ПАО «Сбербанк» «Ипотека с государственной поддержкой» и «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на государственную регистрацию ДДУ в электронном виде.

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Фото предоставлены пресс-службой ГК Расветай

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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