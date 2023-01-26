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До 2030 года в центре Новосибирска могут построить 70 тысяч кв. м. нового жилья

  • 26/01/2023, 12:48
Автор:
новостройки Новосибирска
Мэрия города вынесла проект перезонирования на общественные обсуждения.

Власти Новосибирска намерены перевести весь «тихий центр» города в зону многоэтажной жилой застройки, пишет atas.info.

В настоящее время департамент строительства и архитектуры мэрии города официально объявил о старте общественных обсуждений «Проекта планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах».

Уточняется, что общественные обсуждения пройдут на ресурсе «Электронная демократия Новосибирской области» с 26 января по 22 февраля.

Документ, который определяет развитие территории центра Новосибирска до 2030 года, подписал заместитель мэра Олег Клемешов.

новостройки Новосибирска

Согласно схеме планировки, представленной департаментом, весь центр окрашен красным. Это зона разрешенной многоэтажной жилой застройки. На схеме отчетливо видно, что земельные участки, на которых сейчас находится магазин «Универсам» и гостиница «Центральная» так же причислены к данной категории.

По данным мэрии Новосибирска, до 2030 года в центре города построят 70 тысяч кв. м. нового жилья, высотность домов ограничат девятью этажами. Однако несмотря на это застройщикам оставили юридическую лазейку – «объекты капитального строительства с иным видом разрешенного использования», проще говоря апартаменты, максимальная разрешенная высота которых составляет 30 этажей.

Ранее редакция сообщала, что для магистральных улиц Новосибирска пропишут стандарты застройки и фасадов.

Фото редакции и мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство новостройки Новосибирска недвижимость Мэрия Новосибирска


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