Рекламодателям

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя

  • 26/01/2023, 13:05
Автор:
депутаты на спецоперацию
Глава региона призвал присутствующих аккуратно использовать приходящую с передовой информацию, чтобы не навредить коллегам.

— Сейчас на передовой находятся несколько наших коллег, работающих в районных администрациях Новосибирской области, например глава Баганского района Александр Тарасов. В ближайшие дни во главе отряда спецназначения «Вега» вместе с коллегами-депутатами — Сергеем Конько,  Евгением Яковенко — на выполнение боевых задач отправится вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. Он не только сам принял такое решение, но и собрал вокруг себя слаженный боевой коллектив, — сообщил, выступая в завершение январской сессии регионального парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Хотел бы от себя лично и всех нас поблагодарить его за правильное мужское решение, пожелать ему и всем коллегам-депутатам, всем землякам из Новосибирской области, которые выполняют боевые задачи, скорейшей победы и возращения домой.

добровольческий батальон

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию

Губернатор отметил, что область с еще большим усердием продолжит помогать всем воинским формированиям, которые ушли из региона, чтобы они быстрее добыли победу, чтобы не сомневались в надежном тылу, на который всегда можно положиться.

С обращением к депутатам, уходящим в зону СВО, выступил и спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

— Когда приезжаешь на полигон, видишь Андрея Борисовича, Сергея Конько, Евгения Яковенко… Считаю, что главную задачу мой заместитель выполнил: создал отряд, боевую единицу. Ему все помогали в этом. Как отзываются специалисты, пока таких (Отрядов. — Ред.) нет, — заявил Шимкив. — Когда приезжаешь на полигон и видишь моего заместителя, а рядом его сына, у меня сердце начинает биться… Кто знает Женю (Сын Андрея Панферова, депутат горсовет Новосибирска предыдущего созыва. — Ред.) — он в два раза больше Андрея Борисовича. Мы договорились, что он приедет с орденами, выполнит все, что требует Родина. Спасибо за эту подготовку!

При этом Андрей Травников обратился ко всем присутствующим в зале с предупреждением:

— Попрошу с целью безопасности наших ребят очень аккуратно использовать боевую и личную информацию, которая будет доходить с передовой, чтобы ненароком не помешать их боевой работе.

После выступления губернатора и спикера регионального парламента президиум и весь зал аплодировали уходящим на спецоперацию депутатам и батальону «Вега» стоя.

На этой неделе в соцсетях проходила информация о том, что в зону спецоперации в батальоне «Вега» также планирует уходить замначальника управления строительства и ЖКХ администрации Краснообска Юрий Ертов.  Напомним, часть бойцов батальона «Вега» отправились на позиции еще в ноябре 2022 года.

— Отправилась оперативная группа, которая будет решать вопросы размещения, изучения обстановки. В оперативной группе — 45-50 человек, первыми выбывших. Они едут туда, где будет действовать отряд, — пояснял тогда Андрей Панферов.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области  

426

Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : добровольцы на спецоперацию депутаты на спецоперацию батальон Вега


Спецоперация на Украине

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Информацию о второй волне мобилизации Кремль назвал недостоверной
25/01/23 14:25
Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
реализация национальных проектов

Национальные проекты депутаты предлагают оценивать по новым критериям

А именно — по объёму услуг, получаемых гражданами в результате их реализации.
Читать статью >>
зелёные зоны Новосибирск

Земельный участок в Сосновом бору Новосибирска может сменить назначение

На территории планируется строительство нового корпуса крупного новосибирского предприятия.
Читать статью >>
Архитектурный облик города

Для магистральных улиц Новосибирска пропишут стандарты застройки и фасадов

Муниципалитетам дали право решать: сохранить историческую часть городов или весь город целиком перевести на единый архитектурный облик.
Читать статью >>
зелёные зоны Советского района

Вырубку зеленых насаждений на территории «Юного медика» обещают компенсировать

Жителям Советского района предложат выбрать место под новый сквер.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

Национальные проекты депутаты предлагают оценивать по новым критериям

26/01/2023, 14:08

Спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирской области вырос в 27 раз

26/01/2023, 13:24

76% новосибирских работодателей привлекают к решению рабочих задач самозанятых.

26/01/2023, 13:19

В Кировском районе открыты продажи квартир во второй очереди квартала «Цветной бульвар». Стоимость жилья — от 3 млн рублей

26/01/2023, 12:53
Популярное

Госдума приняла закон о сборе ДНК

26/01/2023, 13:51

Расписание магнитных бурь в феврале 2023 года: к чему нужно быть готовым?

25/01/2023, 16:53

Чебурашек проверят на качество

25/01/2023, 16:19
Новости компаний

Клиенты Сбера в Сибири купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году

26/01/2023, 11:33

В Новосибирске «Ростелеком» познакомил будущих ИТ-специалистов с работой Центра обработки данных

26/01/2023, 10:22

Сибирский Сбер принял участие в расширенном заседании коллегии Минцифры

26/01/2023, 10:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска