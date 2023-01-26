Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя

— Сейчас на передовой находятся несколько наших коллег, работающих в районных администрациях Новосибирской области, например глава Баганского района Александр Тарасов. В ближайшие дни во главе отряда спецназначения «Вега» вместе с коллегами-депутатами — Сергеем Конько, Евгением Яковенко — на выполнение боевых задач отправится вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. Он не только сам принял такое решение, но и собрал вокруг себя слаженный боевой коллектив, — сообщил, выступая в завершение январской сессии регионального парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Хотел бы от себя лично и всех нас поблагодарить его за правильное мужское решение, пожелать ему и всем коллегам-депутатам, всем землякам из Новосибирской области, которые выполняют боевые задачи, скорейшей победы и возращения домой.

Губернатор отметил, что область с еще большим усердием продолжит помогать всем воинским формированиям, которые ушли из региона, чтобы они быстрее добыли победу, чтобы не сомневались в надежном тылу, на который всегда можно положиться.

С обращением к депутатам, уходящим в зону СВО, выступил и спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

— Когда приезжаешь на полигон, видишь Андрея Борисовича, Сергея Конько, Евгения Яковенко… Считаю, что главную задачу мой заместитель выполнил: создал отряд, боевую единицу. Ему все помогали в этом. Как отзываются специалисты, пока таких (Отрядов. — Ред.) нет, — заявил Шимкив. — Когда приезжаешь на полигон и видишь моего заместителя, а рядом его сына, у меня сердце начинает биться… Кто знает Женю (Сын Андрея Панферова, депутат горсовет Новосибирска предыдущего созыва. — Ред.) — он в два раза больше Андрея Борисовича. Мы договорились, что он приедет с орденами, выполнит все, что требует Родина. Спасибо за эту подготовку!

При этом Андрей Травников обратился ко всем присутствующим в зале с предупреждением:

— Попрошу с целью безопасности наших ребят очень аккуратно использовать боевую и личную информацию, которая будет доходить с передовой, чтобы ненароком не помешать их боевой работе.

После выступления губернатора и спикера регионального парламента президиум и весь зал аплодировали уходящим на спецоперацию депутатам и батальону «Вега» стоя.

На этой неделе в соцсетях проходила информация о том, что в зону спецоперации в батальоне «Вега» также планирует уходить замначальника управления строительства и ЖКХ администрации Краснообска Юрий Ертов. Напомним, часть бойцов батальона «Вега» отправились на позиции еще в ноябре 2022 года.

— Отправилась оперативная группа, которая будет решать вопросы размещения, изучения обстановки. В оперативной группе — 45-50 человек, первыми выбывших. Они едут туда, где будет действовать отряд, — пояснял тогда Андрей Панферов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега».