В Новосибирской области планируют создать «Экотехнопарк»

Сегодня на совместном заседании комитетов по бюджету и строительству регионального парламента министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил о том, что в Новосибирской области ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) планирует реализовать пилотный проект по созданию «Экотехнопарка».

— Экопромышленный парк планируется создать в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Сейчас прорабатываем параметры с ППК РЭО, подбираем земельный участок для размещения парка, обсуждаем проект с потенциальными резидентами, — пояснил Архипов.

На момент публикации материала комментарий в ППК «РЭО» редакции Infopro54 получить не удалось.

— Речь идет об участке муниципальной земли площадью 15-20 га, где РЭО и правительство региона планируют разместить предприятия, которые занимаются сбором и переработкой любых отходов, — говорит собеседник редакции. — Требование к тому, чтобы участок был в муниципальной собственности, по моей информации, принципиальное, так как власти хотят полностью контролировать процесс утилизации отходов. Сейчас рассматриваются несколько потенциальных участков. Все удалены от населенных пунктов, так как переработка отходов предусматривает наличие санитарно-защитной зоны.

Директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман (Входит в рабочую группу по доработке Концепции расширенной ответственности производителей, созданную при правительстве РФ, возглавляемую зампредом правительства Викторией Абрамченко. — Ред.) сообщил, что он, как один из ключевых участников отрасли переработки ТКО в Сибири, в курсе этого проекта и участвовал в обсуждении планов его реализации в Новосибирской области.

По его словам, сейчас условия создания «Экотехнопарка» прорабатываются. В частности, предполагается, что РЭО будет отвечать за подбор участка и федеральную поддержку создания парка, а также за строительство административного здания для резидентов, а область подведет инфраструктуру (вода, электричество, газ, дороги). Объем инвестиций в проект пока не называется.

Также обсуждаются принципы, по которым на площадку будут заходить резиденты.

— Рассматривается возможность предоставления льготных инвестиционных кредитов на строительство промышленных объектов, освобождение на определенный период от налога на прибыль, на имущество — по аналогии с льготами для резидентов ТОСЭР, — перечисляет Кирилл Ритерман.

Собеседник редакции не исключил, что после того, как условия входа будут известны, ГК «Тайгер» может перенести на эту площадку часть своих предприятий, а может — и все: те, которые сейчас уже действуют, и те, которые находятся в проработке.

— Сейчас наши производства размещены на трех площадках. Мы занимаемся переработкой батареек, стекла, пластика, тетрапака, производством полимерпесчанных изделий. Вопрос с переездом будет решаться после того, как объявят условия для резидентов, — подчеркнул Кирилл Ритерман.

Еще ряд участников регионального рынка переработки ТКО, к которым редакция обратилась за комментарием, отметили, что ничего не знают об этой инициативе.

— Развивая площадку №2 (Ранее на земельном участке находилась нефтебаза «Красный яр», на площадке №1 расположен «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». — Ред.) мы задумались о том, что на ее территории можно создать региональный кластер по переработке вторсырья или, как сейчас это модно говорить, экотехнопарк. Сейчас из 40 га уже заняты около 25 га, где будут расположены три новых производства. Еще 15 га мы можем предложить профильному бизнесу. Например, здесь можно разместить предприятие по мойке и гранулированию стрейч-, термоусадочных пленок, полигонного полиэтилена мощностью до 12 тысяч тонн в год, линии по переработке шин, пэт-бутылок, — говорил Диденко. — Если у предпринимателей Новосибирска будет интерес к такому сотрудничеству, то мы готовы рассмотреть совместные проекты, работать в кооперации, делиться лучшими технологиями. Переработка ВМР — это та деятельность, которую наиболее эффективно продвигать совместно.

Напомним, на круглом столе «Вторичное использование сырья. Переработка мусора», который бизнес-портал Infopro54 организовывал в ноябре прошлого года, генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», советник губернатора по вопросам экологии и совершенствованию системы обработки ТКО, член правительственной комиссии Новосибирской области по мусору, член ассоциации «Лиги переработчиков макулатуры» РФ Игорь Диденко тоже говорил о возможности создания под Новосибирском «Экотехнопарка».

На момент публикации материала получить комментарий у Игоря Диденко по этой теме редакции не удалось.

Ранее редакция сообщала, что в Сибири ужесточается конкуренция на рынке вторсырья.