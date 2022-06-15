Рекламодателям

В Новосибирской области планируют создать «Экотехнопарк»

  • 15/06/2022, 18:20
Автор:
новости Новосибирска
На этой промышленной площадке власти намерены объединить переработчиков мусора.

Сегодня на совместном заседании комитетов по бюджету и строительству регионального парламента министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил о том, что в Новосибирской области ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) планирует реализовать пилотный проект по созданию «Экотехнопарка».

— Экопромышленный парк планируется создать в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Сейчас прорабатываем параметры с ППК РЭО, подбираем земельный участок для размещения парка, обсуждаем проект с потенциальными резидентами, — пояснил Архипов.

На момент публикации материала комментарий в ППК «РЭО» редакции Infopro54 получить не удалось.

Новости Новосибирска

«Тайгер-Сибирь» запускает в Новосибирске переработку тетрапака

Директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман (Входит в рабочую группу по доработке Концепции расширенной ответственности производителей, созданную при правительстве РФ, возглавляемую зампредом правительства Викторией Абрамченко. — Ред.) сообщил, что он, как один из ключевых участников отрасли переработки ТКО в Сибири, в курсе этого проекта и участвовал в обсуждении планов его реализации в Новосибирской области.

— Речь идет об участке муниципальной земли площадью 15-20 га, где РЭО и правительство региона планируют разместить предприятия, которые занимаются сбором и переработкой любых отходов, — говорит собеседник редакции. — Требование к тому, чтобы участок был в муниципальной собственности, по моей информации, принципиальное, так как власти хотят полностью контролировать процесс утилизации отходов. Сейчас рассматриваются несколько потенциальных участков. Все удалены от населенных пунктов, так как переработка отходов предусматривает наличие санитарно-защитной зоны.

По его словам, сейчас условия создания «Экотехнопарка» прорабатываются. В частности, предполагается, что РЭО будет отвечать за подбор участка и федеральную поддержку создания парка, а также за строительство административного здания для резидентов, а область подведет инфраструктуру (вода, электричество, газ, дороги). Объем инвестиций в проект пока не называется.

Также обсуждаются принципы, по которым на площадку будут заходить резиденты.

— Рассматривается возможность предоставления льготных инвестиционных кредитов на строительство промышленных объектов, освобождение на определенный период от налога на прибыль, на имущество — по аналогии с льготами для резидентов ТОСЭР, — перечисляет Кирилл Ритерман.

Собеседник редакции не исключил, что после того, как условия входа будут известны, ГК «Тайгер» может перенести на эту площадку часть своих предприятий, а может — и все: те, которые сейчас уже действуют, и те, которые находятся в проработке.

— Сейчас наши производства размещены на трех площадках. Мы занимаемся переработкой батареек, стекла, пластика, тетрапака, производством полимерпесчанных изделий. Вопрос с переездом будет решаться после того, как объявят условия для резидентов, — подчеркнул Кирилл Ритерман.

Еще ряд участников регионального рынка переработки ТКО, к которым редакция обратилась за комментарием, отметили, что ничего не знают об этой инициативе.

Новости Новосибирска

Производителям расширяют ответственность, а переработчикам — рынок

Напомним, на круглом столе «Вторичное использование сырья. Переработка мусора», который бизнес-портал Infopro54 организовывал в ноябре прошлого года, генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», советник губернатора по вопросам экологии и совершенствованию системы обработки ТКО, член правительственной комиссии Новосибирской области по мусору, член ассоциации «Лиги переработчиков макулатуры» РФ Игорь Диденко тоже говорил о возможности создания под Новосибирском «Экотехнопарка».

— Развивая площадку №2 (Ранее на земельном участке находилась нефтебаза «Красный яр», на площадке №1 расположен «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». — Ред.) мы задумались о том, что на ее территории можно создать региональный кластер по переработке вторсырья или, как сейчас это модно говорить, экотехнопарк. Сейчас из 40 га уже заняты около 25 га, где будут расположены три новых производства. Еще 15 га мы можем предложить профильному бизнесу. Например, здесь можно разместить предприятие по мойке и гранулированию стрейч-, термоусадочных пленок, полигонного полиэтилена мощностью до 12 тысяч тонн в год, линии по переработке шин, пэт-бутылок, — говорил Диденко. — Если у предпринимателей Новосибирска будет интерес к такому сотрудничеству, то мы готовы рассмотреть совместные проекты, работать в кооперации, делиться лучшими технологиями. Переработка ВМР — это та деятельность, которую наиболее эффективно продвигать совместно.

На момент публикации материала получить комментарий у Игоря Диденко по этой теме редакции не удалось.

 

Ранее редакция сообщала, что в Сибири ужесточается конкуренция на рынке вторсырья. 

Фото предоставлено Кириллом Ритерманом

365

Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : экология переработка мусора власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В мэрии назвали места «зачисток» сезонных торговцев-нелегалов

Под конфискат их продукции уже готово специальное помещение.
Читать статью >>
новости бизнеса

Клубное превосходство по очкам!

Новосибирский VIP-клуб в этом сезоне возродил созданный его основателями еще в начале 2000-х прекрасный жанр для своих ассамблей — fashion party с экспертным погружением в тему.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирцы взяли в мае почти 56 тыс кредитов

Больше всего новых займов пришлось на кредитки. А вот к ипотеке интерес новосибирцев упал.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

А также рассмотреть вариант реализации проекта исключительно за счет бюджетных средств.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

В мэрии назвали места «зачисток» сезонных торговцев-нелегалов

15/06/2022, 17:41

Суд начал рассмотрение дела о взрыве на газовой АЗС

15/06/2022, 17:40

Александр Аксененко: Регоператоры не справляются с поставленными перед ними задачами

15/06/2022, 17:15

Клубное превосходство по очкам!

15/06/2022, 16:55
Популярное

С 15 июня Microsoft прекратила поддержку устаревшего браузера Internet Explorer

15/06/2022, 16:58

Напряжённость среди соискателей на новосибирском рынке труда продолжает расти

15/06/2022, 12:05

Новосибирская область снова в «красной зоне» по уровню рисков в ОСАГО

15/06/2022, 10:51

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает стратегическую инициативу «Семейный капитал»

15/06/2022, 15:23

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

15/06/2022, 14:40

Работы о развитии электросетевого комплекса Сибири журналисты представят в номинации «Надёжная энергетика» конкурса «Сибирь.ПРО»

15/06/2022, 11:48
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска