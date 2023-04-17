В книжных магазинах значительно сократилось количество книг

В некоторых книжных магазинах книг теперь меньше, чем «сопутствующих товаров», пишет «Ъ». В ряде сетей книги занимают уже не больше 20–25% общей площади магазинов.

В начале весны продано книг на 10% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. А некоторые участники рынка понесли более крупные потери — до 50%.

Эксперты связывают это с ростом цен примерно на 40% за два года, а также с уходом из России некоторых зарубежных правообладателей, которые предоставляли переводную литературу. К такому росту оказалось трудно адаптироваться и издательствам, и читателям.

По словам гендиректора сети «Дом книги» Бориса Мусташкина, на сегодняшний день «читатели либо покупают книги реже и выборочно, либо ищут альтернативы подешевле. Доля книг в магазинах постепенно сокращается». Если говорить о конкретной этой сети, то доля книг в ней упала до 52%.

Чтобы привлечь покупателей и остаться на плаву, магазины увеличивают объёмы продаж канцтоваров, сувениров и даже виниловых пластинок.

Ранее редакция сообщала, что в России резко упал спрос на бизнес-литературу.

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