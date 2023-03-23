В России резко упал спрос на бизнес-литературу

На то, что в стране стремительно снижается спрос на бизнес-литературу, обратило внимание издание «Ъ».

По оценочным данным различных издательств, за последний год продажи снизились на 10-28%. Однако при этом отмечается доселе небывалый рост спроса среди любителей книг на руководства по антикризисному управлению и инвестированию.

В частности, в «Литресе» уточнили, что снижение интереса их читателей к бизнес-литературе упал на 28% за год. В «Альпине» — на 25%. А вот в группе «Манн, Иванов и Фербер» значительной разницы по сравнению с прошлым годом не заметили — максимум 1% в пользу прошлого года.

В свою очередь, в «Литресе» сообщили, что литература об антикризисном управлении за год стала популярнее на 68%. Самой знаковой книгой стала «Менеджмент во время шторма. 15 правил управления в кризис» Максима Батырева, уточнили в компании. Эта книга рассказывает об опыте российских компаний по прохождению через девяностые, нулевые и годы пандемии.

Напрашивается вывод, что люди ищут применимый для себя чужой опыт, ответы на вопросы о том, как вести себя в подобных обстоятельствах.

В Wildberries также отметили рост популярности книг об инвестировании. В топе продаж — «Разумный инвестор» Б. Грэма, уточнили в маркетплейсе.

Ранее редакция сообщала, что издательства «Эксмо-АСТ» планируют выпускать пересказы книг, на которые не удалось получить права.

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