Алексея Джулая не стали брать под стражу, но запретили общаться с другими обвиняемыми и потерпевшими

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел дело владельца ГК «Дискус» Алексея Джулая. Следователь настаивал на помещении застройщика в СИЗО, прокуратура — на запрете совершения определенных действий. Алексей Джулай попросил суд избрать ему меру пресечения, которая позволит ввести в эксплуатацию 55 домов.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в закрытом судебном заседании отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Джулая, обвиняемого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, — сообщила пресс-служба суда. — Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Застройщику запретили общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями.

Напомним, по данным областной прокуратуры, на протяжении длительного времени в микрорайоне «Просторный» не введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома. В микрорайоне «Плющихинский» таких домов 20. Участниками строительства указанных объектов являются свыше 7 тысяч граждан. В начале 2023 года вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев говорил, что «Дискус-плюс» строит 118 домов

Стоит отметить, что для строительного рынка Новосибирска уголовные истории стали довольно частым явлением.

В декабре 2022 Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор в отношении бывшего генерального директора компании застройщика ЗАО «СКИМС» Сергея Карманова, который получил 4 года условно. Ущерб, озвученный в материалах суда, составлял 14 млн рублей. Это было второе дело застройщика. По первому в 2020 году в суде была доказана его вина в хищении у дольщиков порядка 490 миллионов рублей. Карманов получил три года колонии общего режима за мошенничество и легализацию преступных денег, но был освобожден условно-досрочно.

Также в декабре 2022 прокуратура Новосибирской области поддержала поступившее в суд Центрального района Новосибирска ходатайство об избрании меры пресечения генеральному директору ООО «Интерком» Евгения Кошманова.

В ноябре 2022 под стражу был взят генеральный директор ОАО «АкадемМедСтрой» Александр Корсаков. По версии следствия, он похитил денежные средства участников долевого строительства жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Бульвар Молодежи, 38. Корсаков был отправлен под домашний арест.

В ноябре 2022 в Новосибирске был зафиксирован рекорд по хищению средств дольщиков — 1,4 млрд рублей. Речь идет о компаниях группы ЗАО «ПТК-30» собственниками которых были Владимир и Антон Коноваловы.

Под стражей за махинации с землей находится экс-глава региональной комиссии по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области Михаил Обласов.

В сентябре в отношении гендиректора ООО «Энергомонтаж», директора ООО «Новоторг-Сиб», депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко было возбуждено уголовное дело. Застройщик был взят под стражу, а затем помещен под домашний арест.

В августе прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО «Стройинвестпроект». Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Размер похищенных у обманутых дольщиков денежных средств превысил 190 млн рублей.

Также в августе 2022 года постановлением Центрального районного суда Новосибирска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Кириллу Ивантееву. Он являлся председателем совета директоров «Ёлка девелопмент». Ивантеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В феврале 2023 Ивантееву сменили меру пресечения на домашний арест.

В апреле 2022 следственное управление СК России по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ООО «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой». В зависимости от роли и степени участия каждого они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

В марте в Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Игоря Кузнецова. Орган предварительного следствия обвинял Кузнецова в том, что он, являясь выгодоприобретателем (бенефициаром) ООО «НСК Девелопмент», и лицом, фактически контролирующим компанию и осуществляющим в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия … необоснованно осуществил возврат корпоративной задолженности застройщика по притворным договорам займов…. на общую сумму не менее 141,3 млн рублей, говорилось в материалах суда.

Под стражей находится директор ЖСК «НСК-Инвест» Сергей Степанов. СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по сообщению о хищении неустановленными лицами из числа руководства ЖСК «НСК-Инвест» денежных средств граждан — участников долевого строительства многоквартирного дома N 162/1 по улице Добролюбова в Новосибирске в размере не менее 84 млн. рублей.

Впрочем, есть истории и со счастливым финалом. Совладельца ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова задержали 7 июля 2022 года, отправили под домашний арест. Речь шла, якобы, о махинациях с государственными субсидиями. В марте 2023 следственный комитет снял подозрения с Наумова.

В начале 2023 года редакция сообщала, что в 2023 году в Новосибирске нужно разобраться с 32 долгостроями.