В Коченево закрылась птицефабрика, связанная с депутатом Заксобрания

«Коченевская птицефабрика» прекратила работу, а ее сотрудники — около 500 человек — оказались на бирже труда, сообщил «Горсайт». Начальник управления сельского хозяйства Коченевского района Виктор Тупикин объяснил это сложной ситуацией в птицеводческой отрасли.

— Работа фабрики остановлена, ее работники оказались на бирже труда. Речь идет об экономических причинах. Производство стало нерентабельным. Затраты на технику, корма, лекарства стали значительно превышать прибыль. При этом стоимость мяса птицы на рынке остается на прежнем уровне. В такой ситуации собственник принял решение о приостановке производства, — сообщил Тупикин редакции сайта.

При этом он подчеркивает, что речь о банкротстве «Коченевской птицефабрики» не идет и сейчас рассматриваются два пути развития ситуации: продажа фабрики другому собственнику или сдача ее в аренду.

Управляющий директор ООО «Агрофинанс» (владеет ЗАО «Коченевская птицефабрика») Александр Богатырь сообщил «Горсайту», что еще одно птицеводческое предприятие компании, расположенное в Сосновке Искитимского района, продолжает работать. Кроме того, компания занимается растениеводством: сеет пшеницу и рапс на семи гектарах.

— В Коченево издержки оказались слишком велики. Стоимость кормов для птицы только в этом году подскочила на 40%. Содержать фабрику в этих условиях компания посчитала невыгодным. Но мы не бросили все на волю случая. До последнего момента обеспечивали отопление в производственных цехах. Это необходимо, чтобы в любой момент можно было без дополнительных затрат возобновить производственный цикл. Сейчас к этому все готово. Идут переговоры об аренде или продаже фабрики. Один из возможных партнеров — фабрика «Октябрьская». После возобновления производства люди смогут вернуться на свои рабочие места, — пояснил Богатырь.

Собственником и руководителем птицефабрики «Октябрьская» является депутат Заксобрания Олег Подойма («Единая Россия»).

Между тем, по данным «СПАРК-Интерфакс», уведомление о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве птицефабрики опубликовало ООО «Новосибирская агропромхимия». Компания также сообщила, что планирует подать такой же иск в отношении АО «Агрофинанс».

По данным Rusprofile, в 2020 году на ЗАО «Коченевская птицефабрика» работали 609 человек, выручка компании составила 1,1 млрд рублей, прибыль — 497 млн. За год прибыль компании упала на 548 млн. Учредителем АО «Агрофинанс» является Виктор Ладыгин. По данным открытых источников, ЗАО «Коченевская птицефабрика» связана с депутатом Заксобрания Новосибирской области Александром Морозовым. Ранее он занимал должность председателя совета директоров компании. В седьмом созыве Морозов возглавляет строительный комитет регионального парламента, в шестом созыве — бюджетный комитет. Олег Подойма руководит комитетом регионального парламента по госполитике, а в прошлом созыве — аграрным комитетом.

Иск на банкротство «Коченевской птицефабрики» в феврале 2020 года подала компания ООО «Мегамикс» в связи с просроченной задолженностью более 1 млн рублей. Поводом стала неоплата поставки продукции со стороны птицефабрики. 5 мая заявитель отказался от иска. 6 мая с заявлением о банкротстве в суд обратилось ООО «Мустанг-Сибирь» из-за просроченной задолженности более 12 млн рублей. Суд отказался возбуждать дело, потому что заявитель предоставил неполный пакет документов. Только за 2021 год в Арбитражный суд Новосибирской области к ЗАО «Коченевская птицефабрика» поступили 12 исков.