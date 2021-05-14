Владельцы облигаций «Дядя Дёнер» могут требовать их досрочного погашения

В соответствии с законом, у владельцев облигаций «Дядя Дёнер», в силу нарушения ковенантов, возникло право требовать досрочного погашения облигаций. В случае принятия решения о предъявлении такого требования владелец может самостоятельно его составить в соответствии с требованиями, указанными в п 9.5.1. программы облигаций, либо обратиться с этим вопросом к ПВО.

По имеющейся у ПВО информации, эмитент готовится к проведению общего собрания владельцев облигаций с целью урегулирования вопроса по образовавшейся задолженности. Ранее сообщалось, что 11 мая компания «Дядя Дёнер» допустила технический дефолт при выплате 14-го купона по 2-му выпуску, а днем позже, 12-го мая технический дефолт был зафиксирован также по 1-му выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг.

Объем неисполненных обязательств по 1-й эмиссии составляет 554 800 рублей, по второй — порядка 20 490 408 руб. Облигации обоих выпусков включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи».

Представитель компании сообщил, что причиной невыплаты купонов и амортизационного платежа стало отсутствие денежных средств, отмечается на сайте ООО «Юнисервис капитал» (который выступил организатором обоих выпусков бондов эмитента).

— По информации, полученной в рамках беседы с представителями эмитента, причиной случившегося дефолта стала налоговая проверка, по результатам которой компанию ожидают значительные доначисления налогов и, собственно, произошедшая вынужденная смена налогового режима, что привело к существенному увеличению налогового бремени, — говорится на сайте «Юнисервис капитала».

Новых комментариев от эмитента пока не поступало, добавляют организаторы.