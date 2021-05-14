Новосибирская область получит еще 850 млн рублей на ледовую арену

Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

— Принято решение направить в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительно 865 млн рублей на строительство ледовой арены. В результате выделения средств планируется обеспечить уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%. С учетом уже выделенных средств общий объем финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей, — прокомментировал заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В настоящее время темпы строительства выросли, а работы на объекте одновременно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлических ферм перекрытия. В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 идёт строительство не только многофункциональной ледовой арены, но и новой станции метро «Спортивная» возле неё, пяти крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров (в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).