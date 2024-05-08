Глава департамента имущества Георгий Жигульский уходит из мэрии Новосибирска

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский уходит по собственному желанию. Заявление об его увольнении по собственному желанию подписал мэр Максим Кудрявцев, об этом сообщили «Новосибирские новости». Сегодня Жигульский работает в мэрии последний день, его страница на сайте муниципалитета уже закрыта.

Напомним, Георгий Жигульский пришел в мэрию Новосибирска в 2014 году. Вначале был замруководителя департамента промышленности и инновации, а затем возглавил департамент имущества.

К департаменту было много вопросов у депутатов горсовета и общественности. В частности, речь шла о задолженности застройщиков по аренде земли, о продаже участка в сквере на Димакова, а также об акционировании муниципальных предприятий.

— В мэрии идёт работа над изменением структуры в соответствии с представлениями нового градоначальника, — пишет политолог, главный редактор проекта «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов со ссылкой на свои источники. — Сферы ответственности могут существенно поменяться. Вероятно, перетасовка подразделений связана, в том числе, с интересами и амбициями новых руководителей, которые вскоре придут в мэрию.

По его словам, в ближайшее время ожидается заполнение вакансий двух вице-мэров, образовавшихся в связи с увольнениями Геннадия Захарова и Артёма Скатова.

— До официального объявления фамилии будущих вице-мэров являются как бы тайной, хотя все в кулуарах уже обсуждают предстоящее назначение, подбадривая номинантов или сочувствуя им, — отмечает Андрей Кузнецов. — Общий знаменатель в том, что новых руководителей для направлений городской власти ищут в областных структурах, что в аппаратном плане может рассматриваться как понижение статуса и требовать дополнительной мотивации.

По данным эксперта, вскоре новому руководителю предстоит заниматься и вопросами благоустройства общественных пространств в городе, так как со своей должности уходит директор «Горзеленхоза» Наталья Цветкова.

Ранее редакция сообщала об увольнении зам-мэра Геннадия Захарова, и еще двух чиновников мэрии.