В Колыванском районе появятся два крупных селекционных центра

В селе Новотырышкино Колыванского района ООО «Сибирский» (учредитель ГК «Горкунов») приступают к строительству селекционно-семеноводческого центра по производству семян.

— Цель проекта — организация работы специализированного сельскохозяйственного предприятия по выращиванию семян зерновых, зернобобовых культур с общей площадью посевов 20 тысяч га, — сообщил, представляя проект предприятия на инвестиционном совете, гендиректор «Сибирского» Николай Мазунин. — Выход продукции составит 24 тысячи тонн пшеницы, 6 тысяч тонн гороха, 12 тысяч тонн рапса, 30 тысяч тонн семенного материала, из них планируется получить 20 тысяч тонн элитных семян. С этой целью мы заключили договор с Сибирским НИИ растениеводства и селекции.

По словам директора компании, для селекционных работ из сортов пшеницы рассматриваются «Краснообская», «Обская вторая», «Новосибирская 31-я».

В рамках проекта, по информации директора «Сибирский», уже ведется строительство зерноочистительного комплекса общей мощностью единовременного хранения 40 тысяч тонн с использованием оборудования завода «Romax», АО «Мельинвест» ООО «Сортекс», ГК «Бюлер». Проектировщиком выступает ООО «Агротехнологии-проект». Потенциальными покупателями продукции являются АО «Новосибирский мелькомбинат» (12 тысяч тонн/год), комбикормовой завод ООО «ВЕГА» (300 тысяч тонн/год), ООО «Новосибирская продовольственная компания», ООО «Региональная продовольственная компания», ТК «Империал», а также сельхозтоваропроизводители Новосибирской области. Всего к реализации планируются 56 тысяч тонн зерна ежегодно. Выручка в год составит около 743 млн рублей.

Общая сумма вложений в инвестпроект — 1,1 млрд рублей. Из них средства собственника — 142 млн, заемные средства за счет льготного кредитования — 400 млн, лизинг для покупки техники — 640 млн рублей. Прибыль за прогнозный период с 2019 по 2026 год (в том числе во время инвестиционной фазы строительства) составит 1,2 млрд. NPV проекта — 132 млн рублей. IRR — 19,2% в год. Срок окупаемости проекта — 7,6 лет.

Сумма налоговых отчислений в бюджет Новосибирской области составит 101,1 млн, в федеральный бюджет — 116,4 млн рублей.

— Будут созданы 70 рабочих мест, — сообщает Мазунин. — Средняя зарплата на одного работника — 53 тысячи рублей.

В качестве мер государственной поддержки компания-инвестор рассчитывает на признание проекта масштабным, одобрение льгот на имущественный налог и субсидии, обеспечение земельного участка магистральным газоснабжением в 1,3 тысячи кубометров в час и оборудование подъездных путей для многотоннажного транспорта между селами Воробьево и Новотырышкино.

Участники инвестсовета отметили, что проект является масштабным, но не учитывает одну из острых проблем, о которой периодически говорят участники зернового рынка региона.

— Наиболее востребованные на рынке семена до сих пор не селекционированы по нашей зоне, — отметил при обсуждении проекта директор ЗАО СХП «Ярковское», депутат заксобрания области Глеб Поповцев. — Поэтому семена не могут подпадать под федеральные дотации. Селекционный центр — еще не окончательное решение проблемы.

По словам Николая Мазунина, компания продолжит работу в этом направлении.

— Компания от этого проекта не отказалась, — сообщают в министерстве. — Это будет селекционный центр в молочном и мясном животноводстве. Сейчас инвестор находится на стадии предпроектного согласования, а о семеноводческом центре инвестор говорит как о уже реализуемом проекте.

Напомним, что летом в ходе пресс-тура в Колыванский район собственник компании-инвестора Борис Горкунов анонсировал строительство в том же Новотырышкино еще одного селекционного центра — по разведению крупного рогатого скота. Озвученный объем инвестиций в проект составлял 2 млрд рублей. Как пояснили InfoPro54 в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, этот проект также будет реализован.

Инициатором обоих проектов выступает Борис Горкунов — собственник ГК «Горкунов». Для реализации создано ООО «Сибирский». Группа компаний «Горкунов» занимается производством овощей закрытого грунта в Ярославской, Смоленской. Новосибирской областях и республики Крым.

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