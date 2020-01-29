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В Колыванском районе появятся два крупных селекционных центра

Кроме ранее запланированного животноводческого, ГК «Горкунов» планирует создать селекционный центр по производству семян.
  • 29/01/2020, 19:24
Автор: Евгения Серёгина
селекция
Инвестор намерен производить около 20 тысяч тонн элитных семян в год.

В селе Новотырышкино Колыванского района ООО «Сибирский» (учредитель ГК «Горкунов») приступают к строительству селекционно-семеноводческого центра по производству семян.

 Цель проекта  организация работы специализированного сельскохозяйственного предприятия по выращиванию семян зерновых, зернобобовых культур с общей площадью посевов 20 тысяч га,  сообщил, представляя проект предприятия на инвестиционном совете, гендиректор «Сибирского» Николай Мазунин.  Выход продукции составит 24 тысячи тонн пшеницы, 6 тысяч тонн гороха, 12 тысяч тонн рапса, 30 тысяч тонн семенного материала, из них планируется получить 20 тысяч тонн элитных семян. С этой целью мы заключили договор с Сибирским НИИ растениеводства и селекции.

По словам директора компании, для селекционных работ из сортов пшеницы рассматриваются «Краснообская», «Обская вторая», «Новосибирская 31-я».

В рамках проекта, по информации директора «Сибирский», уже ведется строительство зерноочистительного комплекса общей мощностью единовременного хранения 40 тысяч тонн с использованием оборудования завода «Romax», АО «Мельинвест» ООО «Сортекс», ГК «Бюлер». Проектировщиком выступает ООО «Агротехнологии-проект». Потенциальными покупателями продукции являются АО «Новосибирский мелькомбинат» (12 тысяч тонн/год), комбикормовой завод ООО «ВЕГА» (300 тысяч тонн/год), ООО «Новосибирская продовольственная компания», ООО «Региональная продовольственная компания», ТК «Империал», а также сельхозтоваропроизводители Новосибирской области. Всего к реализации планируются 56 тысяч тонн зерна ежегодно. Выручка в год составит около 743 млн рублей.

Общая сумма вложений в инвестпроект — 1,1 млрд рублей. Из них средства собственника  142 млн, заемные средства за счет льготного кредитования  400 млн, лизинг для покупки техники  640 млн рублей. Прибыль за прогнозный период с 2019 по 2026 год (в том числе во время инвестиционной фазы строительства) составит 1,2 млрд. NPV проекта  132 млн рублей. IRR  19,2% в год. Срок окупаемости проекта  7,6 лет.

Сумма налоговых отчислений в бюджет Новосибирской области составит 101,1 млн, в федеральный бюджет  116,4 млн рублей.

 Будут созданы 70 рабочих мест,  сообщает Мазунин.  Средняя зарплата на одного работника — 53 тысячи рублей.

В качестве мер государственной поддержки компания-инвестор рассчитывает на признание проекта масштабным, одобрение льгот на имущественный налог и субсидии, обеспечение земельного участка магистральным газоснабжением в 1,3 тысячи кубометров в час и оборудование подъездных путей для многотоннажного транспорта между селами Воробьево и Новотырышкино.

Участники инвестсовета отметили, что проект является масштабным, но не учитывает одну из острых проблем, о которой периодически говорят участники зернового рынка региона.

 Наиболее востребованные на рынке семена до сих пор не селекционированы по нашей зоне,  отметил при обсуждении проекта директор ЗАО СХП «Ярковское», депутат заксобрания области Глеб Поповцев.  Поэтому семена не могут подпадать под федеральные дотации. Селекционный центр  еще не окончательное решение проблемы.

По словам Николая Мазунина, компания продолжит работу в этом направлении.

Горкунов построит под Колыванью селекционный центр

Горкунов построит под Колыванью селекционный центр

Напомним, что летом в ходе пресс-тура в Колыванский район собственник компании-инвестора Борис Горкунов анонсировал строительство в том же Новотырышкино еще одного селекционного центра — по разведению крупного рогатого скота. Озвученный объем инвестиций в проект составлял 2 млрд рублей. Как пояснили InfoPro54 в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, этот проект также будет реализован.

 Компания от этого проекта не отказалась,  сообщают в министерстве.  Это будет селекционный центр в молочном и мясном животноводстве. Сейчас инвестор находится на стадии предпроектного согласования, а о семеноводческом центре инвестор говорит как о уже реализуемом проекте.

Инициатором обоих проектов выступает Борис Горкунов  собственник ГК «Горкунов». Для реализации создано ООО «Сибирский». Группа компаний «Горкунов» занимается производством овощей закрытого грунта в Ярославской, Смоленской. Новосибирской областях и республики Крым.

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