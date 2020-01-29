Весной на Красном проспекте заработает сеть платных парковок

В начале апреля 2020 года на Красном проспекте – от площади Свердлова до площади Калинина – должна заработать в тестовом режиме сеть платных парковок, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Мы подходили очень взвешенно к формированию парковочного пространства. Сначала, используя возможности федеральных программ, был отремонтирован Красный проспект и сформированы карманы с учётом того, что в будущем здесь будет организовано платное парковочное пространство. Затем были проведены конкурсные процедуры. Победитель – МБУ «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД), который имеет опыт работы в этом направлении, сегодня устанавливает программное обеспечение. На установку и настройку оборудования я даю два месяца и ставлю задачу, чтобы, начиная с 31 марта система заработала в тестовом режиме, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что всего на Красном проспекте предусмотрено 13 парковок на 431 машино-место – от площади Свердлова до площади Калинина. Это будет сеть муниципальных платных парковок, объединённых автоматизированной информационной системой.

— Парковки разделят на две зоны, которые будут отличаться тарифом: чем дальше от центра, тем дешевле. Для обслуживания парковок установят 13 терминалов оплаты. Аппараты будут работать на солнечных батареях, они рассчитаны на сибирский климат. Для удобства водителей на каждом терминале будет размещена подробная инструкция. Оплатить стоянку можно как с помощью банковской карты, так и в специальном приложении на смартфоне. Причём на каждом терминале можно рассчитаться за любую парковочную зону, — уточнили в мэрии.

Контролировать водителей будут с помощью автоматических видеокамер. Информация с них будет поступать в диспетчерскую ГЦОДД. За нарушение правил парковки водителям грозит штраф.

Глава Новосибирска добавил, что как только механизм работы платных парковок будет отлажен, эта практика будет применяться и на других улицах города.

По данным мэрии, в настоящее время в Новосибирске функционируют шесть платных парковок по адресам: ул. Ленина, 67 (110 машино-мест), ул. Ленина, 69 (50 машино-мест), ул. Гоголя, 18 (150 машино-мест), ул. Орджоникидзе, 18б (39 машино-мест), Красный проспект, 66 (43 машино-места), Красный проспект, 165 (28 машино-мест). Итого платных парковочных мест – 420, из которых 42 – места для инвалидов.

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