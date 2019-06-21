Горкунов построит под Колыванью селекционный центр

В Колыванском районе Новосибирской области началась реализация проекта по созданию селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота. Он будет расположен в селе Новотырышкино. Учредитель — ООО «Сибирский» — также планирует заниматься производством сырого молока, растениеводством, глубокой переработкой зерна. Главная задача нового предприятия — трансформация традиционного животноводства в сверхсовременный селекционно-генетический центр по разведению КРС. По словам инвестора, собственника ГК «Горкунов» Бориса Горкунова, этот проект позволит на 30-40% увеличить производство животноводческой продукции на территории региона в целом.

— У нас есть договоренность с руководством области, — говорит Горкунов. — Мы взяли на себя обязательства вкладываться в объекты на территории региона: решили выбрать определенное направление в сельском хозяйстве, которое бы позволило Новосибирской области изменить ситуацию в АПК в лучшую сторону. Наши аналитики и специалисты Минсельхоза РФ определили, что лучшим вложением инвестиций будет строительство селекционно-генетического центра по пересадке эмбрионов.

Строительство объектов планируется начать в 2020 году. Кроме селекционного центра к 2020 году компания намерена построить в селе элеватор.

— В ходе реализации проекта будут созданы нескольких сотен рабочих мест для местных жителей, — рассказал инвестор во время пресс-тура. — Предполагаем, что за три года полный объем инвестиций составит около 2 млрд рублей.

Для реализации проекта инвестор также приобрел 7,5 тысячи га земли, в планах покупка еще 15-20 тысяч. «Сибирский» закупил пять тракторов и приступил к «земляным» работам. В планах компании — увеличить парк техники.

— Сегодня оформлено 6,3 тысячи га и 1,2 тысячи га находятся в оформлении. Около 2,5 тысяч — это земли брошенные. Они не были в обороте более 12 лет. Сегодня нам предстоит перепахать 7,5 тысяч га, произвести 2-3 обработки, привести все земли в соответствие, подготовить их к посевной 2020 года. Совместно с институтом агробиотехнологий (СФНЦА РАН) будем приводить их в порядок, —рассказывают представители компании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал инвестору содействие в реализации проекта в части поддержки развития сельской инфраструктуры. В частности, к площадке строительства и селу предполагается провести газ, также планируется повысить статус местной дороги, в перспективе — включить в соответствующие федеральные программы.

— Впервые на территории области начал реализовываться проект, где будут решаться племенные генетические задачи. В декабре жители села обратились ко мне за помощью. Сегодня вижу, что у них совершенно другие настроения. Конечно, приятно, что у нас на территории Новосибирской области удается решить проблемы села, обеспечить его будущее, — заявил Травников.

Группа компаний «Горкунов» уже реализует в Новосибирской области несколько финансовоемких проектов: строительство закрытых теплиц ТК «Новосибирский», «Толмачевский» и «Обской».

ООО «Сибирский» зарегистрировано в Колыванском районе. Методическую и консультационную поддержку предприятию оказывает ГК «Горкунов». На сегодняшний день инвестор вложил в проект около 80 млн рублей, создано 13 новых рабочих мест.

Село Новотырышкино является административным центром одноименного сельсовета в Колыванском районе. Численность населения, по данным Википедии за 2016 год, составляет 1106 человек.

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