В конце года пожилые граждане получат пенсию дважды

В соответствии с утвержденным графиком, пожилые граждане получают пенсии с 3-го по 25-е число. При этом в январе следующего года даты с 3-го по 8-е приходятся на новогодние каникулы, когда банковские и почтовые отделения не работают. В связи с этим пенсионерам, которые ждут пенсию в начале месяца, выплаты за январь получает уже в конце декабря, с 25-го по 29-е числа.

Следует отметить, что вторая пенсия будет выше, так как уже проиндексирована на 7,5%.

Также у пожилых россиян, которым более 80 лет или оформлена первая группа инвалидности, январская пенсия станет выше не только за счет индексации, но и благодаря повышению фиксированной выплаты с 7567 до 8134 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году пенсии планируют проиндексировать дважды.