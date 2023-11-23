Уголовное дело замглавы администрации Кировского района дошло до суда в Новосибирске

Уголовное дело замглавы администрации Кировского района Александра Шишкина направлено в Кировский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Он обвиняется в получении взятки.
— Заместитель главы получил взятки на общую сумму свыше 500 тыс. рублей, которые были перечислены предпринимателями на подконтрольный обвиняемому банковский счет, — уточнили в ведомстве.
Напомним, Александра Шишкина арестовали по подозрению в получении крупных взяток в апреле 2023 года. В ноябре 2022 года против Шишкина уже возбуждали уголовное дело о получении взятки на 150 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала, что мигрант с поддельным паспортом дал взятку должностному лицу под Новосибирском.
Фото с сайта СК по Новосибирской области
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