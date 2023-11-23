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На матче ХК «Сибирь» и «Сочи» в Новосибирске произошла драка

  • 23/11/2023, 09:44
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На матче ХК «Сибири» и «Сочи» разразилась драка
Конфликт, перешедший в драку, произошел между Энди Андреофф («Сибирь») и Федором Крощинским («Сочи»).

На хоккейном матче клубов «Сибирь» и «Сочи» произошла драка на льду. Все случилось на 17-й минуте игры. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Конфликт, перешедший в драку, разразился между Энди Андреофф («Сибирь») и Федором Крощинским («Сочи»). Сначала была словесная перебранка между игроками в конце первого периода. Но этим все не закончилось и в ход пошли кулаки. Для того, чтобы выяснить, кто же прав в ситуации, игроки сняли перчатки. Примечательно, что боец «Сибири» не последовал за действиями оппонента и не стал снимать шлем. Зрители около минуты могли наблюдать бой двух игроков. К наблюдающим присоединились и судьи, которые лицезрели ход поединка с интересом. После драчунов удалили с игры на 5 минут.

Зрители тут же начали комментировать бой в соцсетях команды.

— Странно, что Андреофф шлем то не сбросил.

— Дело не в победе, дело — команды взбодрить!

— Я так и не поняла, чего они не поделили. И интересно на каком языке ругались.

В итоге «Сибирь» выиграла матч с счетом 5:2.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор дал совет тренеру ХК «Сибирь».

Фото со страницы ХК «Сибири» в Вконтакте

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Рубрики : Спорт

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Теги : хоккей Сочи Сибирь Драка


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