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В конкурсе «Большая перемена» победителями стали 5 школьников из Новосибирской области

  • 09/11/2023, 11:03
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В конкурсе «Большая перемена» победителями стали 5 школьников из Новосибирской области
Всего от области участвовали 26 учеников.

Завершился всероссийский конкурс «Большой перемены». После подведения итогов выяснилось, что победителями из Новосибирска стали 5 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Новосибирской области.

Новосибирскую область в финале среди 8-10 классов представили 26 школьников. В итоге победителей стало 5, все из 8-9 класса:

  • Прищепо Михаил из Гимназии №1;
  • Березовский Егор из Второй Новосибирская гимназия;
  • Алемчук Полина из Гимназии №14, «Университетская»;
  • Ильтяков Никита из Гимназии №4;
  • Проскурина Майя из Кольцовская школа №5.

Они получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Кроме того, победители посетят Международную выставку-форум «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве. Также финалисты получили в подарок путевки в Международный детский центр «Артек».

Ранее редакция сообщала о том, что на патриотическое воспитание российские власти потратят почти 46 миллиардов рублей.

Фото с сайта Минобразования Новосибирской области

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : финал победители конкурс Большая перемена


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