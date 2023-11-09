В конкурсе «Большая перемена» победителями стали 5 школьников из Новосибирской области

Завершился всероссийский конкурс «Большой перемены». После подведения итогов выяснилось, что победителями из Новосибирска стали 5 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Новосибирской области.

Новосибирскую область в финале среди 8-10 классов представили 26 школьников. В итоге победителей стало 5, все из 8-9 класса:

Прищепо Михаил из Гимназии №1;

Березовский Егор из Второй Новосибирская гимназия;

Алемчук Полина из Гимназии №14, «Университетская»;

Ильтяков Никита из Гимназии №4;

Проскурина Майя из Кольцовская школа №5.

Они получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Кроме того, победители посетят Международную выставку-форум «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве. Также финалисты получили в подарок путевки в Международный детский центр «Артек».

Ранее редакция сообщала о том, что на патриотическое воспитание российские власти потратят почти 46 миллиардов рублей.