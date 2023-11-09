Коллекцию раритетных галстуков выставили на продажу в Новосибирске

Новосибирец выставил на продажу коллекцию раритетных галстуков из времен СССР. Он опубликовал объявление на популярном сайте.

Всего в его коллекции 80 галстуков. За столь большое число продавец просит всего 2 тысячи рублей, но даже за такую низкую цену интереса у покупателей к объявлению все равно нет. Отмечается, что коллекция раритетных галстуков была куплена на антикварном рынке.

Напомним, что в Новосибирске продают злую щитоспинку за 10 тысяч рублей. Щитоспинка ― земноводное, которое полностью живет в воде.

У продавца есть два подобных земноводных. Продавать планирует за 10 тысяч рублей одну особь.

Ранее редакция сообщала о том, что на продажу выставлено здание с «Грильницей» на Бориса Богаткова в Новосибирске.