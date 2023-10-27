В конной школе олимпийского резерва Новосибирска отремонтировали манеж

В обновленном манеже конной спортивной школы олимпийского резерва прошла первая тренировка. Знаковое для спортсменов событие посетил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

― На площади 1200 кв.м в этом году была полностью заменена кровля манежа, укреплены конструкции и стены здания, заменены стеклопакеты, обследован и укреплён фундамент, выполнена наружная отделка стен, проведено благоустройство прилегающей территории, подъездных путей и парковки, смонтирована новая система вентиляции, заменено освещение и другие инженерные системы, выполнен ремонт внутренних помещений. В планах на следующий год – построить легковозводимый манеж, ― сообщила пресс-служба Министерства.

Теперь для воспитанников и тренеров школы созданы комфортные условия для зимних тренировок.

Сегодня в школе занимается 240 спортсменов, в распоряжении которых 110 лошадей.

— Школа имеет богатые уникальные традиции, мы стараемся их не просто сохранить, а приумножить. Два спортсмена у нас в сборной России. В этом году впервые мы начали работать со спортсменами адаптивного спорта, — рассказывает директор спортивной школы Константин Катунин.

Благодаря проделанной работе Новосибирская область в 2024 году примет первенство России по конному троеборью. Соревнования такого уровня впервые пройдут в Сибири, обычно они проходят в центральной части страны.