В Краеведческом музее открывается выставка «Вознесенский. Ещё»

31 августа в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Вознесенский. Ещё», организованная в сотрудничестве с Центром Вознесенского (г. Москва).

Андрей Андреевич Вознесенский — один из известнейших поэтов СССР. Его творчество олицетворяет эпоху оттепели и воплощает свободу художественной мысли, мастерское смелое новаторство. Вознесенский был не только талантливым поэтом, но и представителем поп-арта – стиля, для которого характерны интерес к массовой культуре и её критике, работа с медиа, обращение к культурным героям современности. Он всегда относился с большим вниманием к оформлению своих публикаций, самостоятельно создавал иллюстрации, нередко макетировал свои книги. Его ранние акварельные рисунки и архитектурные проекты раскрывают его художественный талант и специфический̆ интерес к визуальным искусствам.

Выставка «Вознесенский. ЕЩЁ» впервые прошла в Москве весной 2023 года в Центре Вознесенского и была приурочена к 90-летию поэта, в некоторых кругах получившего статус поп-звезды. В экспозиции представлены визуальные поэтические произведения, созданные Вознесенским и впоследствии ставшие иллюстрациями к его публикациям. Сам Андрей Андреевич считал свои художественные работы – видеомы – не менее важными, чем стихи. Выставка также экспонирует реконструкции художественных инсталляций Вознесенского и редкие предметы из личного архива поэта и его жены, Зои Богуславской, которые показываются впервые.

Особой частью выставки являются архитектурные и скульптурные проекты Вознесенского. В экспозиции появится реконструкция публичной̆ скульптуры Вознесенского «Россия Воскресе» — огромного земного шара, вытянутого в форме яйца, —установленной им в Москве в 1993 году.

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