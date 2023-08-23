Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум

В рамках форума «Технопром-2023» подписано соглашение о создании в Новосибирске консорциума «МедБиоТех Сибири». В него вошли НГТУ НЭТИ, ННИИТО, ООО «Научно-производственная компания «Берес», Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения и ООО «Сиббиофарм».

— В нашем университете в рамках программы Приоритет-2030 реализуется три стратегических проекта. Один из них мы реализуем совместно с ННИИТО, который занимается тематикой мед- и био-. Надеемся, что с помощью консорциума наши результаты будут более значительными, — отметил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Ранее Батаев рассказывал о разработках университета, связанных с медициной, которые готовы к запуску в промышленное производство. Это тракционный стол для вытяжения пациентов. Кроме того, в НГТУ НЭТИ идет разработка оборудования, связанного с преодолением последствий и реабилитацией после инсультов и других заболеваний, когда требуются длительные процедуры восстановления двигательных функций организма человека. Речь идет об экзоскелетах.

Директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин добавил, что эффективность и качество реализации задумок института связаны с вопросами регулирования обращения медицинских изделий, доведения научных разработок до практического воплощения.

— В такой ситуации важна кооперация между профессионалами. Надеемся, что соглашение позволит еще эффективнее реализовывать эти начинания в интересах Новосибирской области и наших пациентов, —добавил Корыткин.

В институте также есть технологии, уже готовые к запуску в серию. О них ранее рассказывала заместитель директора по науке Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО) Ирина Кирилова. Это спинальная конструкция для коррекции, возникающей при болезни Бехтерева. Она также может быть использована при любой патологии, включая травмы и деформации позвоночника. Еще две разработки связаны с ранее имплантируемыми изделиями, полученными с помощью 3D-печати для замещения дефектов черепа, реконструктивной хирургии.

Генеральный директор «Сиббиофарма» Андрей Кожевников считает, что создание консорциума — первый шаг к выводу на рынок новых интересных продуктов, которые будут на нем востребованы. Директор «НПК «Берес» Игорь Чернякин уверен, что консолидация позволит оперативнее воплощать новые разработки в производство и доводить их до потребителя.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске будут развивать проект области искусственного интеллекта для медицины будущего.