Банк УРАЛСИБ совместно с СК «УРАЛСИБ Страхование» запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК «УРАЛСИБ Страхование» – «Благополучная семья» и «Крепкое здоровье».

Акция действует два дня – 20 и 21 августа 2020 года. Скидка на каждый полис составляет 30%. Стоимость каждого полиса – 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7.

Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Страховая программа «Крепкое здоровье» покроет расходы клиента на медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях – в случае острого внезапного заболевания, обострения хронического заболевания, отравления, травмы, ожога или обморожения. Также полис включает в себя первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме, консультации врачей круглосуточного диспетчерского пульта, письменную консультацию «Второе медицинское мнение» и стоматологию. Страховой полис действует на всей территории РФ. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 500 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 20 и 21 августа 2020 года.