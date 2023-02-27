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В Красноярске гендиректора центра развития бизнеса осудят за присвоение 6 млн рублей

  • 27/02/2023, 11:52
гендиректора осудят за присвоение бюджетных средств
Он потратил бюджетные средства на оплату своего кредита.

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» Александра Граматунова. Он обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Об это сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 16 июля 2019 года обвиняемый по своему заявлению, используя свое служебное положение и полномочия по распоряжению вверенных ему денежных средств, находящихся на депозитном счете, возглавляемой им организации, получил путем перечисления со счета организации на свой банковский счет под отчёт 6 миллионов рублей, якобы, для хозяйственных нужд организации.

— Не имея намерений расходовать деньги на нужды организации, на следующий день обвиняемый потратил денежные средства на оплату своего кредита, полученного в июле 2018 года, и впоследствии не представил сведений об использовании денег на цели, указанные в обосновании их выдачи, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

По данным СПАРК-Интерфакс, АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» основным видом деятельности является деятельность по финансовой взаимопомощи, всего зарегистрировано 10 видов деятельности по ОКВЭД.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский суд отказался арестовывать имущество Группы ВИС.

Фото с страницы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Красноярский край

Теги : уголовное дело присвоение бюджетных средств


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