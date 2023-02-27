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Украина объявила о новых санкциях

  • 27/02/2023, 12:16
Автор:
санкции против РФ
В частности, речь идет о российских уполномоченных по правам детей, в отношении которых ограничения водятся на 50 лет.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, должности лиц, в отношении которых вводятся ограничения, не конкретизированы, однако персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в Москве Ольги Ярославцевой, Московской области Ксении Мишоновой, Санкт-Петербурге Анны Митяниной, Ставропольском крае Светланы Адаменко, Курской области Наталии Листопадовой, Свердловской области Игоря Морокова, Тверской области Ларисы Мосалигиной, Белгородской области Галины Пятых, Ульяновской области Екатерины Смороды, Воронежской области Сергея Канищева, Тульской области Наталии Зыковой, ЯНАО Данило Трубицына, Хабаровском крае Петра Перевезенцева и других региональных омбудсменов.

Кроме того, в списке значатся те, чьи персональные данные совпадают с данными уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина, главы исполкома регионального отделения «ЕР» в Чечне Адлана Динаева, главы УФАС Чувашии Вячеслава Борисова, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, главы ростовского минэкономразвития Максима Папушенко, министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского и других лиц.

Также под санкции попали семь организаций — АНО «Дом для мамы», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Российский Красный Крест, ООО «Никея», «Русская гуманитарная миссия», «Народный фронт», благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Гольфстрим». В отношении «Гольфстрима» санкции вводятся на 50 лет, против остальных организаций — на 10 лет.

При этом отмечается, что санкции против физлиц введены также на 50 лет и предполагают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Вместе с тем Зеленский заявлял, что ввел санкции в отношении россиян, «причастных к похищению украинских детей».

Ранее редакция сообщала, что российские олигархи согласились пополнить бюджет страны.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина СВО санкции


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