Завершается оценка жилья пострадавших при взрыве газа в доме на Линейной

На текущей неделе завершатся работы по оценке жилья в доме №39 на ул. Линейной, после чего начнутся мероприятия по переселению жителей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Напомним, что 9 февраля в результате взрыва газа в доме, погибли 14 человек (На минувших выходных стало известно о гибели еще одной пострадавшей, которая находилась на лечении в медучреждении. — Ред.). Выжившие были временно заселены в общежития маневренного фонда, муниципальные социальные учреждения или к родственникам. Три квартиры маневреннного фонда отдельно выделены под хранение вещей пострадавших. Из шестерых раненых, по информации областного Минздрава, на лечении в стационарах медучреждений остались двое человек.
— На этой неделе должны быть закончены работы по оценке квартир, дальше будет решаться вопрос о выделении компенсации жилья, — сообщает глава города. — Сейчас, после того, как здание дома будет освобождено от вещей, планируем огородить территорию до того, как здание будет полностью снесено.
В какой форме предполагается предоставлять компенсацию, ни в мэрии, ни в региональном правительстве пока не знают.
— Муниципалитет готовится к оценке квартир, которая потом станет основанием для дальнейших действий — будет либо выкуп, либо приобретение квартир для предоставления гражданам, — говорит министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. — Уже предварительная работа с людьми ведётся. Как только будет подписано соответствующее соглашение, и оформлена оценка, тогда можно будет предпринимать конкретные юридические действия.
переговоры подразделений муниципальной власти с банковскими организациями об аннулировании ипотеки тем жильцам, которые её выплачивали.
Ранее редакция сообщала о планах по замене сжижженного газа природным в жилых домах.
Фото ГУ МЧС по Новосибирской области
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