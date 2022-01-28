Прокуратура потребовала арестовать имущество экс-директора института туберкулеза и его родственников

Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности (и иных лиц), их доходам. По результатам такой проверки в Центральный районный суд г. Новосибирска прокурор области Яков Хорошев предъявил в защиту интересов Российской Федерации исковое заявление в отношении бывшего директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Владимира Краснова и его близких родственников.

— Поскольку прокуратуре в ходе проверки не представлено доказательств приобретения недвижимости на законные доходы, надзорный орган потребовал обратить в судебном порядке в доход государства 12 объектов недвижимости, а также денежного эквивалента двух объектов недвижимости и транспортного средства, — говорится в сообщении.

Общая сумма исковых требований прокуратуры составляет 42,5 млн. рублей. Исковое заявление рассматривается по существу в Центральном районном суде Новосибирска.

Напомним, ранее областная прокуратура сообщала, что по версии следователей регионального УФСБ России, осенью 2019 года директор научно-исследовательского института при пособничестве работника этого же учреждения похитил мебель, медицинские кушетки и прочее. Он необоснованно списал их как непригодные к эксплуатации, а впоследствии передал в пользование аффилированному обществу с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Новоклиник» по договору аренды, говорилось в сообщении. В результате неправомерных действий руководителя учреждению был причинен ущерб на сумму свыше 1, 6 млн рублей (возмещен).

В начале сентября 2021 года пресс-служба Заельцовского суда сообщила, что главный бухгалтер ФГБУ «НИИ туберкулеза» Минздрава РФ Елена Гузиенко осуждена на 2,5 года лишения свободы условно. По версии следствия (и затем поддержавшего ее суда) ущерб государству от действий главного бухгалтера медучреждения составил более 1,6 млн рублей.

В октябре 2021 года Новосибирское УФАС России выявило ограничение конкуренции в торгах на поставку медизделий. Как сообщили в ведомстве, ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» объединил в одном лоте оборудование и расходные материалы, тем самым снизив число возможных участников торгов. Судя по информации, приведенной управлением, речь идет о двух тендерах с начальной суммой торгов 13,9 и 5,48 млн рублей.