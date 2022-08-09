В Красноярске продается кинотеатр за 130 млн рублей

В Красноярске выставили на продажу здание, где находится кинотеатр «Эпицентр» площадью около 3 тыс кв метров. В объявлении сказано, что продается только здание, а не кинотеатр и уточняется, что это «уникальное предложение с высоким инвестиционным потенциалом». Цена 130 млн рублей установлена за всё здание в 4 этажа и земельный участок в 46,7 сотки.

— В здании находится действующий бизнес и ГАБ (готовый арендный бизнес). Стабильный высокий МАП (месячный арендный платеж) с окупаемостью 7-8 лет. Сделан свежий капитальный ремонт. Отличное расположение здания в густонаселенном массиве района Предмостной площади, первая линия, удобная транспортная доступность, широкие рекламные возможности, прилегающая городская стоянка, рядом расположен сквер, —говорится в объявлении.

В 2015 году часть здания «Эпицентра» уже выставляли на продажу. Тогда собственники просили за него 20 миллионов рублей.

Кино-развлекательный комплекс «Эпицентр» один из самых старых в Красноярске. В его структуре четыре кинозала. Премьерный зал № 1 на 426 удобных мест, VIP-зоной с двойными диванами, огромным экраном шириной 20 метров, системами звука Dolby Surround-EX и самой современной системой 3D-показа. Залы № 2 и № 3, на 54 места каждый, оборудованы современной системе звучания Dolby. Зал № 2 оснащен оборудованием для тифлокомментирования. В зале № 4 VIP расположены 15 двойных диванов и самое современное кинопроекционное оборудование. По данным 2ГИС, в Красноярске работает 23 кинотеатра.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кинотеатральные сборы в июле 2022 года в России в целом составили 1,067 млрд рублей, что на 52% меньше кассы июля 2021-го. Также сборы уменьшились относительно июня 2022-го на 15%. При пересчете в валюту сборы июля составили $18,392 млн — это на 39% меньше результата июля 2021-го и на 11% ниже июня 2022-го.

Ранее редакция рассказывала, что владелец новосибирского кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи для эксплуатации объекта.