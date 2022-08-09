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Банк Уралсиб принял участие в «Дне поля Новосибирской области-2022»

  • 09/08/2022, 11:41
5 августа 2022 года состоялся Межрегиональный агропромышленный форум «День поля Новосибирской области - 2022», участником которого стал Банк Уралсиб.

новости бизнесаВ форуме приняли участие 85 предприятий и организаций, мероприятие проходило на площадке учебно-опытного хозяйства «Практик» Новосибирского государственного аграрного университета в поселке Тулинский Новосибирской области. Здесь  презентовали достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса.

Также в рамках «Дня поля» была организована деловая программа с участием руководителей региона и большого количества сельскохозяйственных предприятий, поставщиков техники, оборудования, агрохимии, экспертов аграрного сектора из Новосибирской области и регионов Сибирского федерального округа.

Сотрудники Банка Уралсиб приняли активное участие в работе агрофорума, провели целый ряд консультаций компаниям и организациям агропромышленного комплекса, раздавали полиграфическую и сувенирную продукцию. Банком были достигнуты договоренности с двумя десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании, обслуживании в рамках ВЭД, предоставлении гарантий и кредитных продуктов.

«Банк Уралсиб впервые принял участие в «Дне поля Новосибирской области». Наш дебют оказался успешным, мы познакомились со многими предпринимателями, обсудили взаимовыгодные программы сотрудничества. Мы стараемся активно участвовать в деловых мероприятиях нашего региона, взаимодействовать с потенциальными клиентами, рассказывать о наших продуктах, сервисах и услугах», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  г. Новосибирск Голубева Наталья.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы День поля банки Банк Уралсиб


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