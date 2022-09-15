Депутата Заксобрания взяли под стражу

Депутат Заксобрания Новосибирской области (избирательный округ 25 в Калининском районе Новосибирска), генеральный директор строительной компании ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко задержан на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следственным органам. По информации издания, депутат-застройщик подозревается в мошенничестве на сумму в размере более 160 млн руб. в связи с деятельностью ещё одной подконтрольной ему компании.

— Завтра состоится вынесение судом меры пресечения, — цитирует информагентство свой источник.

Напомним, что в текущем созыве Заксобрания Иван Сидоренко уже четвёртый по счёту депутат-единоросс, в отношении которого возбуждено уголовное дело. В настоящее время переданы в суд дела экс-председателя строительного комитета, руководителя АО «Коченёвская птицефабрика» Александра Морозова и депутата, директор АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева. Ранее судом был признан виновным в мошенничестве заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарёв, вынужденный в результате обвинительного приговора сдать мандат. В настоящее время, по результатам выборов (в мае на округе №8 и в сентябре на округе №10) Морозова и Сичкарёва сменили их однопартийцы — экс главврач ГКБ №34, раннее глава областного Минсоцразвития Ярослав Фролов и директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль, пока ещё не получившие депутатские мандаты.

Ранее редакция уже сообщала, что на Сидоренко возбуждено уголовное дело, а также о том, что в компании ООО «Новоторг-Сиб» прошли обыски.