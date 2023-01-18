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В Красноярске теперь можно зарядить электромобиль

  • 18/01/2023, 18:03
зарядить электромобиль в Красноярске
Речь идет о «медленных» электрозарядных станциях.

ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК, входит в СУЭК) завершили совместный проект по установке 51 электрозарядной станции (ЭЗС) в Красноярске, сообщила пресс-служба ПАО «Россети Сибирь».

ЭЗС установлены по всему городу у трансформаторных подстанций во дворах жилых кварталов. Речь идет о «медленных» ЭЗС — на зарядку электромобиля от них уходит от 4 часов и больше. Каждая станция оборудована двумя зарядными коннекторами: для японских и американских (Type1) и европейских (Type2) электромобилей. Каждая станция может одновременно заряжать два электрокара.

Основной поставщик ЭЗС — ООО «Парус Электро». Общая стоимость проекта для обоих компаний составила 20 млн рублей. СГК обеспечила финансирование и закупку ЭЗС, а «Россети Сибирь» — их установку, подключение и обслуживание.

— Я уверен, что у нашего проекта будут последователи, идею подхватят застройщики, и основной барьер в приобретении электрокара в части отсутствия места для плановой зарядки у красноярцев будет снят, — отметил Павел Акилин, генеральный директор компании «Россети Сибирь».

Первый месяц электромобилисты смогут пользоваться новыми ЭЗС абсолютно бесплатно — пообещали в энергокомпании.

ПАО «Россети Сибирь» создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

ООО «Сибирская генерирующая компания» осуществляет деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. Ей принадлежат 5 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 16 ГВт и тепловой мощностью 26 тыс. Гкал/ч, а также тепловые сети суммарной протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии в энергосистеме Сибири.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новый микрорайон построят около курорта «Шерегеш» в Кузбассе.

Фото с сайта Россети Сибири

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Рубрики : Власть Технологии

Регионы: Красноярский край

Теги : электромобиль электрозарядная станция СГК Россети Сибирь


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