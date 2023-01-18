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В кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей

  • 18/01/2023, 17:47
Автор:
кластер Обские парки
Оформление проекта намечено на 2024 год.

Министр экономического развития региона Лев Решетников обсудил на рабочей встрече с директором департамента по взаимодействию с инвесторами Корпорации Туризм.рф Михаилом Вагайцевым создание туристско-рекреационного кластера «Обские парки» на территории Новосибирской области.

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Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, кластер «Обские парки» планируют создать на прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов, общая сумма инвестиций составит 11 млрд рублей. По плану для улучшения туристской инфраструктуры в этих зонах будут построены гостиницы, кемпинги и санатории с количеством номеров не менее 120 в каждом. Работа по реализации пяти крупных инвестиционных проектов в рамках кластера ведется Министерством экономического развития Новосибирской области с 2022 года совместно с Корпорацией Туризм.рф, оформление проекта намечено на 2024 год.

О каких пяти инвестпроектах конкретно идет речь на момент публикации редакции уточнить не удалось, но это будут гостиницы, кемпинги и санатории.

— Создание туристического кластера «Обские парки» было инициировано в рамках соглашения между правительством Новосибирской области и Корпорацией Туризм.рф, подписанного в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме, — напомнил Лев Решетников. — Мы рассчитываем на финансовую поддержку проекта в виде субсидии из федерального бюджета по обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на меры поддержки для инвесторов от региона в рамках госпрограммы Новосибирской области.

По его словам, появление туристического кластера позволит развивать разные виды туризма в Новосибирской области: от пляжного и спортивного до познавательного и этнографического.

Ранее отмечалось, что первоочередной задачей при формировании туристско-рекреационного кластера «Обские парки» является обеспечение объектами инженерной инфраструктуры проектируемых и имеющихся объектов в полном объеме. Кроме того, на прибрежной территории «Обских парков» будут оборудованы пляжи, причальные стенки, укреплен берег.

АО «Корпорация Туризм.рф» создана в 2020 году с целью раскрытия экономического потенциала внутреннего туризма в России. Совместно с субъектами РФ корпорация занимается формированием туристических кластеров страны и инвестированием в создание их инфраструктуры и опирается на положения национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

 

Ранее редакция отмечала, что в рамках создания кластера «Обские парки» регион рассчитывает получить федеральное финансирование на комплексное инфраструктурное обустройство прибрежной территории Обского водохранилища.

Фото с сайта туристический портал Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Корпорация Туризм.РФ кластер Обские парки


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