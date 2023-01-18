Новый микрорайон построят около курорта «Шерегеш» в Кузбассе

Новый микрорайон «Шория—Град» появится рядом с горнолыжным комплексом «Шерегеш» в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-служба компании. Инвестор «СДС-Строй» вложит в строительство 8 млрд рублей.

— «СДС-Строй» построит микрорайон «Шория-Град» на горнолыжном комплексе «Шерегеш» в Кузбассе. Запланировано 80 тыс. кв. м жилья. Всего будет построено 19 домов (от 5 до 16 этажей) с квартирами комфорт-класса разной площади, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Здания будут возведены с учетом требований по сейсмической безопасности. Помимо жилья в микрорайоне запланированы подземные паркинги, кафе, рестораны, коммерческая недвижимость, торговый центр и два детских сада на 100 мест каждый.

Горнолыжный комплекс «Шерегеш» — один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. В предыдущий горнолыжный сезон его посетили более 2 млн человек. По оценке корпорации «Туризм.РФ», в 2030 году турпоток в Шерегеше увеличится до 3,5 млн отдыхающих в год. В планах региональных властей и инвесторов строительство новых объектов туристической инфраструктуры общей стоимостью свыше 150 млрд рублей.

ООО «СДС-Строй» — предприятие строительных материалов и стройиндустрии, является победителем Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию. С 2006 года «СДС-Строй» ввел в эксплуатацию около 3 млн кв. м жилья на территории Сибирского федерального округа. Компания ведет строительство жилья в Новосибирске и Кемеровской области.

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