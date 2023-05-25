Бывший эксперт ТУАДа заплатит за взятку 200 тыс рублей

Карасукский районный суд Новосибирской области удовлетворил исковое заявление Новосибирской транспортной прокуратуры о взыскании в пользу государства денежных средств, полученных в качестве взятки, на сумму 200 тыс. рублей, сообщили в областной транспортной прокуратуре. Отмечается, что основанием для предъявления искового заявления послужил вступивший в законную силу приговор Карасукского районного суда Новосибирской области.

— Бывший эксперт отдела контроля качества ГКУ НО «Территориальное управление автомобильных дорог» Новосибирской области признан виновным, в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), за совершение в интересах юридических лиц незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве используемого при строительстве асфальтобетона, — говорится в сообщении.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области прокуратура помогла получить жилье трем сиротам.