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В Красноярском крае будет создано деревообрабатывающее производство

  • 12/03/2023, 12:19
инвестиции в деревообрабатывающее производство
Объем инвестиций в проект составляет более 3 млрд рублей.

Корпорация развития «Енисейской Сибири» заключила соглашение о сопровождении инвестиционного проекта компании ООО «КизирЛесПром». Проект предполагает создание деревообрабатывающего производства на юге Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития «Енисейская Сибирь».

Объем инвестиций в проект составляет более 3 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест  302 единицы. В результате реализации проекта будет создано производство пиломатериалов из хвойных и мягколиственных пород древесины, древесных и древесноугольных брикетов, а также организована лесозаготовка. Проектом предусмотрено использование собственного лесозаготовительного производства в объеме 200 тыс. кв. м в год.

 В соответствии с планом реализации инвестиционного проекта ожидается, что лесозаготовка начнется в IV квартале 2024 года; выход на полную проектную мощность по производству пиломатериалов и древесных брикетов запланирована на первое полугодие 2028 года, древесноугольных брикетов  на IV квартал 2029 года,  говрится в сообщении компании.

Все производимые пиломатериалы в объеме около 228 тыс. кв. м будут поставляться на экспорт, древесные брикеты (порядка 20 тыс. тонн) и древесноугольные брикеты (2 880 тонн) планируется реализовывать на внутреннем рынке.

 

Ранее редакция сообщала о том, что кабмин предложил разрешить экспорт природного газа из северных регионов.

Фото с сайта Корпорации развития «Енисейская Сибирь»

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Рубрики : Бизнес Промышленность Инвестиции

Регионы: Красноярский край

Теги : Корпорация развития Енисейской Сибири инвестиции в лесозаготовку деревообрабатывающее производство


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