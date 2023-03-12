В Новосибирске будет ограничено движение большегрузов

Временное ограничение устанавливается для транспортных средств:

— с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза);

— с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные) и относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

Основная цель принимаемой меры в том, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить городские дороги в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что ряда улиц вводимое временное ограничение движения большегрузного транспорта не коснется. К ним относятся:

— ул. Хилокская;

— ул. Петухова;

— Советское шоссе;

— ул. Мира;

— ул. Ватутина;

— Бугринский мост;

— ул. Большевистская;

— Бердское шоссе;

— Старое шоссе.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее редакция сообщала, что трамвайные пути на Сибиряков-Гвардейцев отремонтирует «Служба пути».

Фото: freepik.com — александрволчонок