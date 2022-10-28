В Красноярском крае глава посёлка ушёл в отставку из-за AliExpress

Глава Предивинского сельсовета в Красноярском крае на сессии депутатов ушел по собственному желанию из-за акций AliExpress, которые нашла у него Большемуртинская прокуратура. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков в своем видеообращении, размещенном на его странице ВКонтакте.

Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции поступило на имя председателя Предивинского совета депутатов в августе 2022 года (Опубликовано на сайте ЛДПР Красноярского края. — Ред.). Ведомство сообщало, что при подаче декларации о доходах Сергей Горячкин скрыл доход от банковского вклада и оборота ценных бумаг AliExpress в размере 9,5 тысяч рублей, а также доход, полученный в связи в временной нетрудоспособностью в размере 11 тысяч рублей. Также в ведомстве отмечали, что Горячкин не указал в декларации, что у него в собственности имеются ценные бумаги иностранной компании. При этом согласно федеральному закону «О противодействие коррупции» (статья 7.1), чиновникам и депутатам запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

— Стоит обратить внимание на то, что Горячкин и так бы лишился своих полномочий по требованию прокуратуры, но ушел добровольно. Теперь поселковым депутатам необходимо назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатов на вакантное кресло главы, — констатировал Александр Глисков

Ранее о главе посёлка Предивинск Красноярского края Сергее Горячкине стало широко известно благодаря устроенному им скандалу с паромщиком переправы. В Предивинск приехали журналисты для освещения существующих проблем, в том числе с медицинскими услугами для населения. Горячкин не обрадовался визиту гостей и поэтому накричал на паромщика. После скандала он пытался преподнести случившееся так, что перепутал журналистов с террористами, а паромщику делал замечание, потому что тот якобы угрожал ему дубинкой. Впоследствии появилось само извинение чиновника на сайте краевого отделения партии «Единой России».

Ранее редакция рассказывала, что у новосибирского депутата отозвали мандат за то, что он не задекларировал оборотные средства от работы с криптовалютой.