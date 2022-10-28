Завершение ремонта на улице Ватутина уходит в следующий год

Одна из центральных улиц Левобережья — Ватутина, на перекрёстке с ул. Блюхера — осталась недоделанной, несмотря на то, что ее ремонт изначально выполнялся по программе «Безопасные и качественные автодороги». Доведение ее до ума переносится на следующий год. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска, тем не менее уточняя, что такая ситуация сложилась с подачи не муниципалитета, а энергетиков.

— Этот участок мы исключили из программы БКАД, потому что энергетики, которые проводили ремонтные работы на улице Ватутина, затянули со сроками ремонта, — сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе прямого эфира. — Поэтому у них ремонт дороги не принят, они остались, что называется, должны. Работы там продолжатся. В этом году что смогут, исправят. Но, видимо, они окончательно будут приводить в порядок дорогу уже в следующем году. Так как этот участок исключен из БКАД, за него бюджетные деньги не заплачены.

Напомним, что в конце августа в руководстве города, сообщая о ходе ремонтных работ на Ватутина, предлагали местным жителям перетерпеть неудобства короткого летнего периода, чтобы привести улицу в надлежащий вид. Улицу перекрывали для движения транспорта на все лето.

— Результат работы довольно неплохой, — говорит Локоть. — Правда, отдельные участки пока под ремонтом теплосети, но на основном его протяжении работы проведены. Продолжится ремонт по этой улице. Понимаю новосибирцев: работы на дорогах всегда сопряжены с неудобствами. Но, на мой взгляд, лучше короткий летний период потерпеть с тем, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Улицы Мира и Ватутина были в очень тяжелом состоянии.

Напомним, что относительно другой ключевой точки Левобережья — кольца на площади Маркса — у городского руководства и ранее были пессимистичные прогнозы. В мэрии не исключали, что ремонтные работы на этом объекте будут проходить и зимой. Приемка площади откладывалась на следующий год, так как подрядчики, выполнявшие ремонт теплосетей, к тому моменту не укладывались в срок.

— Дорожное покрытие, конечно будет восстановлено, но окончательная сдача по БКД этих участков будет в следующем году, — сообщали в мэрии. — Возможно, с проседанием грунта в течение зимне-весеннего периода будут огрехи.

Ранее редакция сообщала о планах ускорения работ на улице Ватутина перед отопительным сезоном.