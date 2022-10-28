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Завершение ремонта на улице Ватутина уходит в следующий год

  • 28/10/2022, 15:13
Автор:
ремонт дорог
Мэрия «кивает» на энергетиков.

Одна из центральных улиц Левобережья Ватутина, на перекрёстке с ул. Блюхера осталась недоделанной, несмотря на то, что ее ремонт изначально выполнялся по программе «Безопасные и качественные автодороги». Доведение ее до ума переносится на следующий год. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска, тем не менее уточняя, что такая ситуация сложилась с подачи не муниципалитета, а энергетиков.

Этот участок мы исключили из программы БКАД, потому что энергетики, которые проводили ремонтные работы на улице Ватутина, затянули со сроками ремонта, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе прямого эфира. Поэтому у них ремонт дороги не принят, они остались, что называется, должны. Работы там продолжатся. В этом году что смогут, исправят. Но, видимо, они окончательно будут приводить в порядок дорогу уже в следующем году. Так как этот участок исключен из БКАД, за него бюджетные деньги не заплачены.

Напомним, что в конце августа в руководстве города, сообщая о ходе ремонтных работ на Ватутина, предлагали местным жителям перетерпеть неудобства короткого летнего периода, чтобы привести улицу в надлежащий вид. Улицу перекрывали для движения транспорта на все лето.

Результат работы довольно неплохой, говорит Локоть. Правда, отдельные участки пока под ремонтом теплосети, но на основном его протяжении работы проведены. Продолжится ремонт по этой улице. Понимаю новосибирцев: работы на дорогах всегда сопряжены с неудобствами. Но, на мой взгляд, лучше короткий летний период потерпеть с тем, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Улицы Мира и Ватутина были в очень тяжелом состоянии.

Напомним, что относительно другой ключевой точки Левобережья кольца на площади Маркса у городского руководства и ранее были пессимистичные прогнозы. В мэрии не исключали, что ремонтные работы на этом объекте будут проходить и зимой. Приемка площади откладывалась на следующий год, так как подрядчики, выполнявшие ремонт теплосетей, к тому моменту не укладывались в срок.

Дорожное покрытие, конечно будет восстановлено, но окончательная сдача по БКД этих участков будет в следующем году, сообщали в мэрии. Возможно, с проседанием грунта в течение зимне-весеннего периода будут огрехи.

 

Ранее редакция сообщала о планах ускорения работ на улице Ватутина перед отопительным сезоном.

 

Фото: pixabay.com — Vladimir_Fayl

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог отопительный сезон


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