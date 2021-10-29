Казначейство отремонтируют за 112 млн рублей

В Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области намерены провести капитальный ремонт административного здания. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, подрядчик должен будет начать работы с даты заключения контракта и закончить их до 4 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 112 млн рублей. Заявки принимаются до 26 ноября 2021 года.

Согласно проектной документации, перед началом работ подрядчик должен разработать, предоставить и согласовать с заказчиком проект, а затем провести ремонт отделки помещений здания, заменить оконные и дверные блоки с одновременной заменой инженерных систем: систем отопления, электроснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сетей связи, охранно-пожарной сигнализации, оповещения при пожаре, контроля доступа.

Работы будут проводиться на действующем объекте без остановки процесса основной деятельности персонала управления. В связи с этим подрядчик должен будет обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, уточняется в документе.