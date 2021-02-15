Сибиряки купили больше 28 тысяч квартир через эскроу-счета

В 2019 году через эскроу жители сибирских регионов приобрели всего 2,4 тыс. квартир в строящихся домах. В 2020 году – уже в 11 раз больше. В целом с момента перехода на проектное финансирование сибиряки приобрели 28 тыс. квартир через механизм эскроу. Каждая шестая из этих квартир уже построена. Владельцы этого жилья стали первыми дольщиками, деньги которых во время строительства домов были полностью защищены, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что на начало года в регионах Сибирского федерального округа открыто 24 тыс. счетов эскроу, на них хранится около 60 млрд рублей.

— Раньше вложения в строительство квартир всегда были сопряжены с определенным риском. Даже надежность застройщика и успешные прошлые проекты не давали стопроцентной гарантии достройки жилья. Сейчас строители имеют постоянный источник денег для строительства в виде кредита от банка, а деньги дольщиков защищены от возможных проблем застройщиков. Такой защитный механизм и низкие ипотечные ставки создали условия для роста кредитования на первичном рынке жилья. В этом сегменте в Сибири в 2020 году кредитов было выдано на 76% больше по сравнению с 2019 годом, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Он напомнил, что с июля 2019 года застройщики могут привлекать деньги дольщиков только через счета эскроу. В этом случае посредником между будущим владельцем квартиры и строительной компанией выступает банк. Банк на специальном счете хранит деньги покупателя до тех пор, пока застройщик не введет дом в эксплуатацию. До 10 млн рублей на этом счете попадает под действие Системы страхования вкладов. Достроить дом по старой схеме можно было только в том случае, если на 1 июля 2019 года он был готов не менее чем на 30%, и как минимум 10% квартир уже были проданы.

Постепенно дома с правом финансирования по прежним нормам – с прямым привлечением денег дольщиков – достраиваются. По мере этого растет доля эскроу в жилом строительстве.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ на начало года, всего в Сибири строится 7,5 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Больше 50% этого жилья строится по новому механизму: купить такую квартиру можно только с помощью счета эскроу. Год назад соотношение было другим – только 20% жилья строилось через новый механизм финансирования.

На начало года среди регионов Сибирского федерального округа больше всего счетов эскроу открыто в Новосибирской области – 10 тысяч. За год их количество выросло в 9 раз. В Алтайском крае 4,5 тыс. таких счетов, рост в 16 раз. В Красноярском крае – 4,3 тыс. счетов, за год показатель увеличился в 11 раз. На эти три региона приходится около 80% от общего количества эскроу в Сибири. На эти же регионы, по данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, приходятся основные объемы строительства многоквартирного жилья в Сибири.

Больше всего средств на счетах эскроу хранится также в Новосибирской области (26 млрд рублей), Красноярском крае (13 млрд рублей) и Алтайском крае (8,8 млрд рублей).