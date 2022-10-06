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Рынок недвижимости Новосибирска затоваривается

  • 06/10/2022, 16:50
Недвижимость Новосибирска
Эксперты прогнозируют снижение цен на квартиры.

В третьем квартале 2022 года в Новосибирской области зафиксирован значительный рост количества сделок на рынке жилья. В сентябре прирост составил 9,6 % по сравнению с августом текущего года. Последний месяц лета тоже показал положительную динамику — сделок было проведено в общей сложности на 40 % больше, чем в июле. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Жилфонд». По оценке экспертов агентства, к концу лета рынок ожил и почти вернулся на уровень 2021 года.

—  Нынешняя ситуация с ростом рынка недвижимости связана, во-первых, с сезонными особенностями —  к осени активность покупателей квартир традиционно повышается. Во-вторых, у людей накопился отложенный спрос: в конце февраля – начале марта этого года многие заняли выжидательную позицию. Неопределённость из-за глобальных событий на мировой арене, резкое повышение ключевой ставки — всё это заставило граждан повременить с покупкой жилья. Но квартирный вопрос остался для них актуален. И сейчас, когда ипотечные ставки вернулись на приемлемый уровень и активно работают программы господдержки, пришло время для его решения, — говорит брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов.

Спикер также отметил, что в сентябре текущего года в регионе начала прослеживаться тенденция к затовариванию рынка. В продаже появляется большое количество вариантов. Предложение начинает превышать спрос — в связи с этим ожидается снижение цен на квартиры.

 

Ранее редакция сообщала, что на рынке вторичной недвижимости Новосибирска покупатели пока выбивают скидки до 10%. 

Иллюстрация пресс-службы компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на квартиры недвижимость новосибирска


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