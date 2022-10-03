В Красноярске проверят обоснованность скачка цен на товары для мобилизованных

Мэрия Красноярска предупредила местных предпринимателей о недопустимости резкого роста цен на военную экипировку и оборудование. Администрации города известно о 48 организациях, которые осуществляют торговлю в данном сегменте. В каждую организацию было направлено письмо-предупреждение. Кроме того, представители мэрии связались с «военторгами» лично, чтобы известить их о недопустимости необоснованного роста цен. Речь идет о тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также заявила о намерении проверить обоснованность повышения стоимости амуниции, одежды, спальных мешков, термобелья и других товаров. Также ФАС направила запросы в «Спортмастер» и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь с комментариями для оценки обоснованности повышения цен. Как подчеркивает ФАС, при выявлении признаков недобросовестного установления экономически необоснованных цен к продавцам будут применены меры антимонопольного законодательства.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос о финансовой поддержке мобилизованных со стороны города, неоднократно подчеркивал, что это входит в компетенции Минобороны РФ. На минувшей неделе на пресс-конференции на просьбу журналистов прокомментировать рост цен на товары, которые новосибирцы, призванные по мобилизации должны взять с собой, глава города также рекомендовал задать эти вопросы в Минобороны.

В Новосибирске в рубрике «товары для военных» размещены записи о 64 торговых точках.

На минувшей неделе депутаты Госдумы от «Единой России» обратились в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой разобраться с ростом цен на товары, в которых нуждаются мобилизованные граждане и добровольцы.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса — в первую очередь те, у кого есть опыт. Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область планирует закупить то, что нужно мобилизованным — вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи.