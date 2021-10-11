Россияне могут увеличить размер своей пенсии

Овдовевшие россияне зачастую не знают, что могут претендовать на более крупную пенсию. Что можно сделать для увеличения своего дохода, объяснил в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

По его словам, размер пенсионных выплат зависит в первую очередь от трудового стажа. Унаследовать страховую пенсию члена семьи невозможно. Но в некоторых случаях можно законно получать деньги вместо умершего человека, если размер его пенсии должен был быть больше вашей.

— В случае смерти в условные 50 лет его страховую пенсию нельзя унаследовать, но тут важно понимать, что данные о её размере будут сохранены, — пояснил Звенигородский.

Эксперт добавил, что, если человек умер до выхода на пенсию, в ПФР сохранятся сведения о размере выплат, которые ему начислили. Второй супруг может запросить эти данные при выходе на пенсию. Если пенсия умершего оказывается выше пенсии второго супруга, можно написать заявление о «переходе» на чужую пенсию. Однако в таком случае выплаты будут составлять не 100%, а 75% от пенсии умершего. Закон называет подобную замену оформлением выплат по потере кормильца. Накопительную пенсию можно наследовать, но при условии, если участвовавший в её формировании умер до выхода на заслуженный отдых.

Ранее в ПФР пояснили, кто может получить единовременную выплату из пенсионных накоплений.