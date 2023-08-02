В Кудряшовском погиб девятилетний мальчик, провалившись в трубу

Небольшой дачный поселок Кудряшовский Новосибирского района накануне днем, 1 августа, потрясло известие о гибели девятилетнего мальчика.

ЧП произошло на участке, где проводились работы по водоотведению. В одной из труб находилось отверстие, которое оставили незакрытым и неогороженным строители.

— Дети бегали по этой стройке. Один из мальчиков не заметил дыру и провалился. Сначала он зацепился за край трубы. Его друг пытался его вытянуть, но сил не хватило. Ребенок рухнул вниз и погиб, — рассказали Infopro54 местные жители.