Андрей Травников: В течение трёх лет в Советском районе будут заменены все старые опоры уличного освещения

Важным аспектом выездного совещания губернатора по развитию и содержанию сети улиц Советского района стал ремонт проспекта Строителей на участке от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева и организация системы уличного освещения вдоль ремонтируемой трассы. Ремонт дороги реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Источник финансирования – областной бюджет, сумма – 127,649 млн рублей, срок выполнения – 30.09.2023 г.

Андрей Травников подчеркнул, что он оформит поручение и поддержит программу по замене опор со светильниками в Академгородке – эти работы должны быть проведены в течение трёх лет.

«Просьба к администрации района – подготовить перечень улиц по приоритетности работ. Важно, что здесь нет этой проблемы – большого количества коммуникаций на опорах, «грязного неба» в проводах».

Андрей Травников отметил, что сегодня проспект Строителей – хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.

Кроме того, беседуя о благоустройстве территорий с жителями Советского района, губернатор сообщил, что одновременно с организацией парка Чербузы стартует проект сквера на Демакова – сейчас идёт разработка ПСД этого объекта.