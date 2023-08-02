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После гибели девятилетнего мальчика в Кудряшовском СК возбудил уголовное дело

  • 02/08/2023, 11:48
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После гибели девятилетнего мальчика в Кудряшовском СК возбудил уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— По данным следствия, в дневное время 1 августа 2023 года, несовершеннолетний находясь на одном из открытых участков местности дачного поселка Кудряшовский, беспрепятственно прошел на территорию объекта на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, спустился в камеру канализационного коллектора, где провалился через проделанное работниками коммерческой организации отверстие, в воду. В результате чего, 9-летний мальчик скончался на месте происшествия, — прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время следователями проводятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее редакция сообщала, что местные жители поселка собирают материальную помощь для семьи погибшего мальчика.

Фото: СУ СК по Новосибирской области.

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Регионы: Новосибирск

Теги : погиб ребенок


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