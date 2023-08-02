После гибели девятилетнего мальчика в Кудряшовском СК возбудил уголовное дело

Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— По данным следствия, в дневное время 1 августа 2023 года, несовершеннолетний находясь на одном из открытых участков местности дачного поселка Кудряшовский, беспрепятственно прошел на территорию объекта на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, спустился в камеру канализационного коллектора, где провалился через проделанное работниками коммерческой организации отверстие, в воду. В результате чего, 9-летний мальчик скончался на месте происшествия, — прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.