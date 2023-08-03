В Кудряшовском простились с 9-летним мальчиком, утонувшем в коллекторе

Родные, знакомые и жители дачного поселка Кудряшовский под Новосибирском простились с погибшим школьником. Церемония состоялась в храме апостолов Петра и Павла, а погребение на местном кладбище.

Это был очень активный и хороший ребенок. Занимался спортом, мечтал стать футболистом. Для всего поселка это шок и трагедия. Мы глубоко скорбим вместе с семьей, — поделилась эмоциями с Infopro54 местная жительница.

Напомним, несчастный случай произошел днем 1 августа. Дети играли на строительной площадке в поселке Кудряшовский. Один из мальчиков случайно наступил на одну из конструкций и провалился в трубу коллектора. Очевидцы утверждают, что опасные объекты не были должным образом огорожены.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”.

Ранее редакция сообщала, что СК задержал заместителя директора подрядной организации, которая проводила строительные работы.