Горводоканал ищет подрядчика для модернизации очистных сооружений в Новосибирске

МУП «Горводоканал» объявил тендер по выбору подрядчика для строительства второй очереди площадки депонирования. Объект расположен в районе поселка «Кудряшовский». Стартовая цена контракта — 153 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до 25 января 2025 года.

Напомним, в январе «Горводоканал» выбрал подрядчика для обследования и проектирования очистных сооружений. Подрядчик должен обновить инженерно-топографические планы на площади 148,4 Га. При подготовке проектной документации компания должна предусмотреть внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) очистки сточной воды, обработки и механического обезвоживания осадка по реконструкции ОСК, автоматизации технологических процессов очистки сточной воды (АСУ ТП ОСВ ОСК), очистки воздуха от вредных и дурнопахнущих веществ.

Ранее редакция сообщала о том, что МУП «Горводоканал» готовит 9-летнюю инвестпрограмму по повышению экологической эффективности стоимостью в 9 млрд руб.