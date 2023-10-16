В Куйбышеве простятся с сапером, погибшем в зоне СВО

29 летний Роман Крищенко из Куйбышева Новосибирской области погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.

Сегодня, 16 октября, в Спасском соборе бойца проводят в последний путь.

― Роман родился 17 сентября 1994 года в городе Куйбышеве. Учился в средней школе № 5. Считал делом чести служить Родине и после прохождения срочной службы по призыву в 2014 году принял решение продолжить карьеру военного в Вооруженных силах Российской Федерации. В июне 2022 года был откомандирован в зону боевых действий специальной военной операции. Службу проходил в должности командира, был дважды ранен, ― сообщается на сайте администрации Куйбышевского района.

Родные и близкие запомнили Романа как доброго, отзывчивого и порядочного человека. Для сослуживцев он был надежным другом и подавал пример своей смелостью.

Парень погиб 29 сентября во время выполнения боевых задач.

Администрация и районный Совет депутатов выражают глубокие соболезнования семье Крищенко.