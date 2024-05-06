В Куйбышевском районе под Новосибирском горит свалка

На полигоне по захоронению твердых бытовых отходов в Куйбышевском районе продолжается горение. Изначально огнем было охвачено 500 кв метров полигона. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

— За вчерашний день горение было ликвидировано на площади 130 кв метров. План на сегодня — также 130 кв. По сообщению главы района, к 8 мая горение на полигоне будет ликвидировано, — отметил Орлов.

Всего в течение минувшей недели в области было зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 49 га. С помощью космомониторинга выявлено 226 термоточек, все подтвердились как пожары.

Виктор Орлов призвал глав районов усилить контроль за соблюдением противопожарного режима в преддверии длинных выходных, а также резкого повышения температуры до 20 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что Российский экологический оператор готов вложить более 700 млн рублей в строительство мусороперерабатывающий завод в Куйбышеве.